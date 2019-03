Tentano il furto in un’azienda della zona industriale, ma il colpo sfuma e fuggono via

Ancora un tentativo di furto nella Zona Industriale di Lecce, passata troppe volte agli onori delle cronache negli ultimi periodi per episodi simili.

Nella serata di ieri, intorno alle ore 20.45, ignoti hanno tentato di introdursi all’interno della ditta Asti Engineering, azienda specializzata in forniture per le telecomunicazioni, sita in Viale Marcello Chiatante, quando è scattato il sistema di allarme che li ha fatti desistere dal compiere l’azione, costringendoli a fuggire via a mani vuote.

Sul posto sono intervenuti prontamente gli agenti di un istituto di vigilanza privato e gli agenti della Polizia di Stato della Questura di Lecce, oltre che il titolare. Immediatamente sono state visionate le immagini delle telecamere di videosorveglianza dell’impresa, dalle quali si è constatato che ad agire sono state tre persone con indosso tute da meccanico.

L’ultima “visita” dei malviventi presso la Zona Industriale, si è verificata lo scorso 24 febbraio, quando, a essere presa di mira è stata la Itoprem, anch’ella in Viale Chiatante.

Ad agire, anche in questo caso, tre persone che, introdottesi all’interno dell’impresa, praticando un grosso foro sul muro di recinzione, una volta scoperte sono riuscite a fuggire via facendo perdere le proprie tracce, prima che potessero arrivare gli uomini delle Forze dell’Ordine.