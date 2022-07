Titoli falsi per ottenere una buona posizione in graduatoria e l’assunzione nella scuola? 42 indagati 

Sono accusati di aver presentato titoli falsi per ottenere un buon piazzamento in graduatoria ed essere assunti nelle scuole, anche fuori regione. Non solo, poiché avrebbero poi ottenuto una retribuzione non dovuta, in danno del Miur. Nelle scorse ore, ben quarantadue persone, quasi tutte originarie del Basso Salento, sono state raggiunte da un avviso di conclusione delle indagini preliminari, composto da 28 capi d’imputazione, a firma del pubblico ministero Maria Consolata Moschettini. Si tratta di collaboratori scolastici e aspiranti insegnanti, ma anche responsabili di cooperative sociali.

Gli indagati rispondono delle ipotesi di reato di truffa e falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico. Sono assistiti, tra gli altri, dagli avvocati Dimitry Conte, Oronzo Maggiulli, Stefania Bello, Arianna Lezzi. E potranno presentare memorie difensive o chiedere di essere interrogati entro i prossimi venti giorni per fornire la propria versione dei fatti, prima che il pubblico ministero formalizzi la richiesta di rinvio a giudizio.

Le accuse

Tra i tanti episodi contestati, vi è una presunta truffa che si sarebbe consumata tra novembre del 2018 ed agosto del 2021. Un candidato alle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia (incarichi di supplenza a tempo determinato), relative alla figura di collaboratore scolastico e dunque riferibili al personale ATA (amministrativo, tecnico ed ausiliario), avrebbe presentato una falsa certificazione. Nella domanda egli attestava di possedere i titoli di servizio idonei per essere assunto negli istituti statali. In che modo? Il candidato, secondo l’accusa, produceva con la complicità del presidente, della dipendente e del consulente del lavoro di una cooperativa sociale, i falsi certificati con cui dichiarava di aver lavorato presso una scuola dell’infanzia del Basso Salento (facente capo alla suddetta cooperativa). Il modello UNILAV veniva inviato al competente Centro per l’Impiego, molto tempo dopo l’assunzione nella scuola pubblica. In effetti l’aspirante collaboratore scolastico si collocava in una buona posizione nella graduatoria e veniva assunto in una scuola di Milano. In seguito al presunto piano truffaldino, avrebbe percepito la somma complessiva 26.406 euro, in danno del dirigente scolastico e dunque del MIUR.

I componenti della cooperativa avrebbero messo in atto lo stesso copione con un altro candidato che sempre grazie a false dichiarazioni sui titoli posseduti, otteneva l’assunzione in una scuola del milanese, percependo la somma complessiva di 25.046 euro, per il periodo compreso tra ottobre del 2018 e giugno del 2020.