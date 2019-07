Torre dell’Orso, intossicazione alimentare mette in ginocchio un villaggio turistico. Decine di ricoveri negli ospedali del Salento

Grave intossicazione alimentare in un villaggio turistico.

Stanno ancora facendo la spola dagli ospedali di Galatina, Scorrano, Lecce e Casarano i mezzi del 118 intervenuti in seguito alle richieste di soccorso provenienti da un villaggio turistico di Torre dell’Orso. I turisti ricoverati presso le strutture ospedaliere risultano colpiti da una grave intossicazione alimentare.

Ambulanze e auto mediche sono accorse nella marina di Melendugno per prestare i primi soccorsi ad interi nuclei familiari. La situazione è apparsa da subito molto seria agli operatori sanitari; le famiglie in vacanza nel villaggio stavano accusando importanti sintomi, tutti riconducibili ad un’intossicazione di tipo alimentare. I villeggianti, infatti,sono stati colpiti da vomiti, diarree, svenimenti e forti malesseri.

In questo momento, sul posto anche i medici dell’Ufficio Igiene della ASL che stanno monitorando anche le condizioni degli sfortunati malcapitati ricoverati nei vari nosocomi. Nei primi minuti si era reso necessario predisporre un punto per un autentico triage in loco, in maniera da smistare al meglio i turisti.

Una cena finita male

Era appena terminato il turno della cena, quando in una struttura turistica di Torre dell’Orso in tanti hanno avvertito malesseri intestinali. Subito il collegamento a quanto consumato e immediata la chiamata ai mezzi del soccorso sanitario.

Difficilissimi i primi momenti che hanno visto coinvolti anche bambini in tenera età e ragazzi. Complessa la macchina dei soccorsi che si è messa subito in moto tra le tante richieste d’aiuto di persone adulte e i pianti disperati dei più piccoli.

In questo momento, come si può immaginare, il villaggio è piombato nel caos più totale. Turisti inviperiti stanno cercando di risalire ai responsabili di un fatto così grave che lascerà, purtroppo, un brutto ricordo di questa vacanza nel Salento.