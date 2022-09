Ugento, occupazione abusiva della spiaggia. Scatta il sequestro di ombrelloni e sdraio

La stagione turistica estiva si avvia alla sua conclusione ma non si fermano i controlli da parte della Guardia Costiera che ha sequestrato attrezzatura balneare per occupazione abusiva della spiaggia. A finire nel mirino dei controlli degli uomini in divisa, un noto stabilimento balneare a Torre San Giovanni d’Ugento che aveva occupato abusivamente 1000 mq di spiaggia.

Secondo la Guardia Costiera di Gallipoli, infatti, il gestore avrebbe raddoppiato il proprio fronte mare, posizionando parte delle attrezzature balneari su una porzione di spiaggia non assegnatagli in concessione. I militari, dunque, hanno proceduto al sequestro penale di 88 ombrelloni, 176 sdraio e 83 sedie con contestuale deferimento del soggetto alla competente Procura della Repubblica per l’abusiva occupazione di demanio.

In totale, 1026 mq di arenile sono stati liberati dall’occupazione abusiva e restituite alla collettività.