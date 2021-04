Il gruppo elettrogeno rubato alla Protezione Civile spunta su un sito online, 3 ragazzi nei guai per ricettazione

Il gruppo elettrogeno rubato dal magazzino della Protezione Civile di Campi Salentina “spunta” in un annuncio pubblicato su un sito online e tre ragazzi finiscono nei guai con l’accusa di ricettazione. A finire nei guai, dopo le indagini dei Carabinieri della stazione locale, sono un 32enne, S.L.L. le sue iniziali, un 21enne, P.T.M. e un 29enne, arrestati dagli uomini in divisa e rimessi in libertà dopo le formalità di rito.

Tutto è cominciato dalla denuncia di furto sporta dal direttore tecnico del gruppo comunale della Protezione Civile che ha bussato alla porta del Comando per raccontare l’accaduto. Qualcuno, il primo aprile, aveva rubato il gruppo elettrogeno dal magazzino. Le indagini sono scattate subito. E alla fine i militari sono riusciti a chiudere il cerchio. Dopo aver rintracciato la refurtiva asportata nel cuore della notte su un sito online, gli uomini dell’Arma sono riusciti ad identificare e trarre in arresto i tre giovanissimi, ritenuti responsabili, come detto, di ricettazione.

I tre arrestati, una volta concluse le formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria informata dell’accaduto, sono stati subito rimessi in libertà.