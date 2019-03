Truffa con i fondi comunitari? Assolto un ex Dirigente Scolastico. Condannato il genero

Arriva l’assoluzione con formula piena per l’ex Dirigente Scolastico di una scuola superiore di Casarano. Il collegio della seconda sezione penale (Presidente Pietro Baffa) ha ritenuto F. F., 68 anni di Melissano, non colpevole dei reati di abuso d’ufficio, truffa aggravata ai danni dello Stato e falso ideologico commesso da pubblico ufficiale.

I giudici hanno, invece, condannato il genero A.L., 41enne di Alliste, ad 1 anno e 6 mesi. Solo per i primi due reati. Infatti, l’imputato è stato assolto dal capo d’accusa più “pesante” di abuso d’ufficio. Inoltre, è stata disposta la sospensione della pena e la non menzione della condanna.

Invece, il pm d’udienza Maria Vallefuoco ha invocato la condanna a 2 anni e 6 mesi per A.L. e l’assoluzione per F.F.

Le accuse

Secondo l’accusa, rappresentata dal pubblico ministero Paola Guglielmi, i due imputati avrebbero messo in atto un raggiro con i fondi comunitari. Anzitutto, violando le norme regolamentari (una circolare del MIUR ed un’altra della Regione Puglia del 2012) che disciplinano il conferimento di incarichi esterni all’istituto scolastico, quali l’avviso di selezione con bando pubblico e la pubblicazione di graduatoria.

Nello specifico, F.F. per procurare un illecito profitto ad A.L., gli avrebbe affidato un incarico per lo svolgimento di un’attività preparatoria di 20 ore, a due successivi corsi formativi da svolgersi in Inghilterra.

I moduli “incriminati” “Your Job in Europe” e “Boomerang” affidati al genero, avrebbero permesso a quest’ultimo di percepire indebitamente la somma di 600 euro, cofinanziata dai fondi strutturali Europei 2007/2013. In realtà, gli accertamenti effettuati dalla Procura fino al gennaio del 2015, avrebbero dimostrato che non fu mai espletata alcuna attività formativa, nonostante ciò risultasse “fittiziamente” dai registri scolastici.

A. L. è assistito dall’avvocato Simone Viva. Franco Fasano è difeso dai legali Massimo e Silvia Fasano.