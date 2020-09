Si fingono operatori della Lottomatica e ‘spillano’ 10mila euro ad una tabaccheria. Scatta la denuncia

Scatta la denuncia per una truffa di quasi 10mila euro ai danni di una tabaccheria, da parte di finti operatori di Lottomatica.

L’atto è stato depositato in giornata dall’avvocato Luigi Casarano per conto della proprietaria dell’esercizio commerciale di un piccolo paese alle porte di Galatina.

Secondo quanto contenuto nella querela, la truffa sarebbe stata eseguita, con la scusa di interventi di manutenzione al terminale di Lottomatica. Infatti, la presunta truffatrice comunicava alla titolare della tabaccheria, la necessità urgente di eseguire l’update del software del terminale, a causa di problemi relativi alla scansione dei documenti di identità, con il rischio di blocco dello stesso. La proprietaria chiedeva all’interlocutrice di mettersi in contatto con una coadiuvante. Quest’ultima veniva contattata e messa sotto pressione al fine di eseguire l’operazione richiesta. Ed alla fine, eseguiva 10 operazioni di “verifica macchina“, per un totale di 9.975 euro.

La titolare arrivata in tabaccheria e resosi conto che i ticket emessi dalla macchina erano delle vere e proprie transazioni, cercava di bloccare tutto, ma senza riuscirci. A quel punto, scoppiava il panico. La proprietaria sveniva, mentre la coadiuvante scoppiava a piangere. Ed entrambe dovevano ricorrere alle cure del pronto soccorso.

In seguito, sono scattati gli accertamenti investigativi condotti dagli uomini della polizia postale. Sarebbero stati identificati anche i titolari delle carte Postepay. Ma come accade in questi casi, potrebbero non essere i veri promotori della truffa.

Ad ogni modo, il caso denunciato in mattinata per truffa e sostituzione di persona, non sarebbe isolato. Gli investigatori hanno già smascherato altre truffe a danni di tabaccherie, in almeno due paesi della provincia di Lecce e sono alla caccia di una banda operante nel casertano.

Dunque, ben presto i vari casi di truffa dovrebbero essere accorpati in un unico filone d’indagine.

Intanto, l’avvocato Luigi Casarano, preannuncia la possibilità di avvallarsi di indagini difensive per fare chiarezza sulla vicenda. E naturalmente, la sua cliente si costituirà parte civile in vista di un eventuale processo. Così come Lottomatica che occorre ricordare, risulta anch’essa vittima di truffa.