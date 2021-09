“Pizzicato” con vari tipi di droga e due pistole a salve. Scatta l’arresto per un turista barese

Viene “pizzicato” con vari tipi di droga, due pistole a salve, munizioni e finisce in arresto.

Nelle scorse ore, è finito in manette, D.M.S., 33 anni di Bari. In mattinata, si è svolta l’udienza di convalida davanti al gip Giulia Proto. Il giudice ha convalidato l’arresto. L’uomo, assistito dall’avvocato Alessandro Mariano, ha negato che la droga fosse destinata allo spaccio ed è stato rimesso in libertà, con obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Gli sono state restituite le armi e le munizioni, perché non portate in luogo pubblico.

L’arresto

Poco dopo mezzanotte di mercoledì 1 settembre, in seguito ad una perquisizione domiciliare presso un villaggio turistico nei pressi di Torre dell’Orso, gli uomini della Guardia di Finanza di Otranto hanno rinvenuto: 92,8 grammi di marijuana; 5,4 grammi di cocaina, suddivisa in 7 dosi; 4,1 grammi di hascisc, due pistole a salve con relative munizioni. Su disposizione del pm di turno Giorgia Villa, D.M.S. è stato arrestato e ristretto ai domiciliari. Come detto, dopo la convalida, il giudice ha revocato la misura.