Si sente male mentre fa il bagno, turista marchigiano muore a Torre Mozza

Tragedia per una famiglia marchigiana in vacanza nel Salento. Un 74enne originario di Senigallia, in provincia di Ancona, stava facendo il bagno nello specchio d’acqua che bagna Torre Mozza, quando si è sentito male. Un malore che si è rivelato, purtroppo, fatale. Per l’uomo non c’è stato nulla da fare, è morto davanti agli occhi della moglie, di un’amica che era con loro sulla spiaggia della piccola marina del comune di Ugento e dei bagnanti che hanno chiesto aiuto.

Si trovava a pochi metri dalla riva quando i presenti hanno notato che qualcosa non andava. Notandolo “in difficoltà” hanno chiesto aiuto ma, come detto, la macchina dei soccorsi è stata vana. Un’ambulanza ha raggiunto in pochi minuti il tratto del litorale dove si era consumata la tragedia, ma i sanitari del 118 non hanno potuto far altro se non constatare il decesso del 74enne. I tentativi di rianimazione non hanno evitato il drammatico epilogo che ha segnato una giornata di relax trascorsa in riva allo Ionio.

Sul posto erano presenti anche gli uomini della guardia costiera dell’ufficio locale marittimo di Torre San Giovanni, per le verifiche del caso. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno, la salma dello sfortunato vacanziere è stata restituita alla famiglia.