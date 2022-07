Notte da incubo a Gallipoli, turista violentata da due ragazzi conosciuti in un locale

Quando è stata accompagnata al Pronto Soccorso dell’Ospedale “Sacro cuore di Gesù”, ha avuto la forza di raccontare tutto. Ha confidato ai medici che era stata violentata da due ragazzi conosciuti poco prima in un locale, un noto beach club che si affaccia sulla litoranea. È la notte di terrore vissuta da una ragazza belga di 20anni, in vacanza a Gallipoli. Grazie al suo racconto, i Carabinieri sarebbero riusciti a dare un volto e un nome ai responsabili, fermati ora con l’accusa di violenza sessuale. Si tratterebbe di due toscani di 21 e 27 anni.

Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, i due avrebbero abusato della ragazza che ha chiesto aiuto al personale di sicurezza del locale. Accompagnata al Pronto Soccorso, per le cure del caso, i medici hanno riscontrato alcune contusioni ad una gamba e tracce di un rapporto sensuale. Non consenziente a detta della 20enne che, con la sua testimonianza, ha permesso agli uomini in divisa, giunti in Ospedale dopo la segnalazione, di chiudere il cerchio. Indagini in corso.