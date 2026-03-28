Incontra l’ex compagna nonostante il divieto di avvicinamento: finisce ai domiciliari

Una violazione che, per fortuna, non è passata inosservata si è conclusa con un arresto. I militari della stazione dei Carabinieri di Specchia hanno fermato in flagranza di reato un 65enne, già sottoposto a una misura cautelare restrittiva. Il provvedimento, disposto dall’autorità giudiziaria di Lecce per tutelare la ex compagna dell’uomo, prevedeva il divieto di avvicinamento alla donna, con l’applicazione del braccialetto elettronico.

Proprio questo dispositivo si è rivelato uno strumento decisivo per garantire un controllo tempestivo ed efficace nei casi di potenziale rischi. L’allarme attivato dal sistema ha consentito un intervento tempestivo, permettendo ai Carabinieri di localizzare rapidamente l’uomo grazie al GPS.

Un incontro consensuale, ma vietato

L’uomo è stato rintracciato nella sua abitazione estiva, dove si trovava insieme alla donna destinataria della misura di protezione, in palese violazione delle prescrizioni imposte. Un incontro avvenuto con il consenso di entrambi, ma che non elimina la rilevanza penale della condotta.

Le misure cautelari, infatti, non lasciano spazio a interpretazioni personali: sono strumenti pensati per prevenire situazioni di rischio e devono essere rispettate in modo rigoroso, indipendentemente dalla volontà delle parti coinvolte.

Al termine delle operazioni l’uomo, come disposto dal P.M. di turno presso la Procura della Repubblica di Lecce che conduce le indagini, è stato condotto presso la propria abitazione e sottoposto al regime degli arresti domiciliari.

Il ruolo fondamentale della prevenzione

L’arresto, avvenuto in flagranza di reato, si inserisce nel più ampio impegno dell’Arma dei Carabinieri nella prevenzione e nel contrasto alla violenza di genere. L’uso del braccialetto elettronico si conferma uno strumento cruciale per monitorare situazioni potenzialmente pericolose e intervenire prima che possano degenerare.

Questo episodio evidenzia ancora una volta quanto sia delicato il tema della tutela delle vittime e quanto sia essenziale il rispetto delle misure imposte dall’autorità giudiziaria. Anche quando le dinamiche personali sembrano attenuare la percezione del rischio, la legge mantiene un ruolo fermo e imprescindibile.

È importante sottolineare che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari. Le eventuali responsabilità saranno accertate nel corso del processo, nel pieno rispetto del contraddittorio tra le parti.