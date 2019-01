Ultraleggero precipitato a Gemini, l’impatto è stato fatale per pilota e passeggero. Le conferme nell’autopsia

Per tentare di ricostruire la tragedia in cui hanno perso la vita Tommaso Arbace e Gianluca Causo – pilota e passeggero di un ultraleggero precipitato sulla provinciale che collega Ugento alla frazione di Gemini – il Pubblico Ministero Maria Rosaria Micucci ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo a carico di ignoti.

Due le ipotesi sul tavolo degli inquirenti: l’errore umano, una manovra sbagliata che ha tradito i due compagni appassionati di volo. O un guasto, un malfunzionamento del biposto considerato un “gioiellino di tecnologia”. Certo è che qualcosa in volo è andato storto. Ad un certo punto, il velivolo ha perso quota, schiantandosi contro il muretto a secco di una stradina di campagna, a pochi passi dalle abitazioni. Quando i soccorsi hanno raggiunto il luogo dell’incidente, per i salentini non c’era più nulla da fare.

Una volta recuperati tra le lamiere accartocciate del biposto, i corpi dei due amici sono stati trasferiti nella camera mortuaria dell’Ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, in attesa dell’autopsia, eseguita nelle scorse ore da Ermenegildo Colosimo, medico legale nominato dal Pm.

I familiari di Tommaso Arbace, l’imprenditore di Gagliano del Capo che, secondo una prima ricostruzione, era al comando dell’ultraleggero hanno nominato come consulente di parte il dottore Roberto Vaglio e sono assistiti dall’avvocato Luca Puce. Era presente anche il medico di parte Giuseppe Guida per i parenti più cari dell’operaio di Melissano.

Le risposte dell’autopsia

Come era prevedibile, la morte di Arbace e Causo è stata causata da traumatismi interni. L’impatto, da un’altezza di 100 metri (più o meno), è stato violentissimo e purtroppo fatale. Durante, infatti, l’esame sarebbe emerso uno sfondamento del torace e dell’addome, oltre ad una serie di fratture. Il medico legale ora avrà 60 giorni di tempo per depositare la consulenza e appofondire l’analisi con gli esami istologici.