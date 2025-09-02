Armato di pistola fa irruzione nella comunità per minori, momenti di paura nel Sud Salento

Una vicenda di grande tensione ha scosso una comunità per minori del Sud Salento. Un uomo, accompagnato dalla moglie, si è introdotto nella struttura, nella quale erano ospitati i figli affidati dal Tribunale per i minori circa un anno fa, impugnando una pistola, rivelatasi poi una scacciacani. Il gesto ha provocato momenti di paura tra i piccoli ospiti e gli operatori del centro.

Una volta dentro, l’uomo ha iniziato a inveire e minacciare le assistenti e tutti gli operatori coinvolti nella vicenda, compresi quelli del Tribunale e del Comune, chiedendo l’immediata interruzione delle procedure di affidamento.

Il tempestivo allarme lanciato dagli operatori ha permesso l’intervento immediato dei Carabinieri. I militari, giunti sul posto, sono riusciti a disarmare e bloccare l’uomo prima che la situazione potesse degenerare. Fortunatamente, non si sono registrati feriti. Il padre è stato denunciato