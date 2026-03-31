Notte di fuoco a Veglie, bruciano due escavatori e un ristorante

È stata una notte di intenso lavoro per i Vigili del Fuoco del distaccamento di Veglie, chiamati a intervenire su due distinti incendi che hanno colpito il territorio comunale a poche ore di distanza l’uno dall’altro.

L’allarme è scattato intorno alle 21:20 di lunedì 30 marzo. La squadra di soccorso è intervenuta in un terreno recintato situato in Contrada Saracino, dove le fiamme avevano avvolto due piccoli escavatori. Grazie alla rapidità delle operazioni di spegnimento, i caschi rossi sono riusciti a domare il rogo prima che potesse estendersi ad altri mezzi e strutture presenti nel perimetro. Sul posto sono giunti i Carabinieri per avviare gli accertamenti necessari a chiarire l’origine dell’incendio.

Non c’è stata tregua nella notte: alle 01:45, la stessa squadra è dovuta intervenire d’urgenza in via Bosco a causa di un incendio divampato all’interno di un’attività di ristorazione. Le fiamme hanno colpito duramente l’area d’ingresso, danneggiando il bancone e diverse apparecchiature elettriche. I danni si sono estesi anche agli arredi e a parte dell’impianto elettrico del locale. Anche in questo caso, la tempestività dei Vigili del Fuoco è stata determinante per contenere il rogo ed evitare che l’intera struttura venisse compromessa.

In entrambi gli episodi sono intervenuti i Carabinieri, ai quali sono state affidate le aree interessate per i rilievi di rito. Al momento, le cause di entrambi i roghi sono ancora in fase di accertamento e non si esclude alcuna pista.