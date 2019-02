Mettono in vendita una delle tre moto rubate in un’officina di Nardò, incastrati due foggiani

Con la complicità della notte si erano introdotti all’interno di un’officina meccanica di Nardò, dopo aver forzato la porta di ingresso. Una volta dentro, erano riusciti ad “impossessarsi” di tre motociclette per poi fuggire via indisturbati. Quando è stato scoperto il furto, sul posto si sono precipitati i poliziotti del locale commissariato che insieme agli uomini della Polizia Scientifica avevano effettuato un sopralluogo per cercare di risalire all’identità degli autori, rimasti senza nome da quel 29 settembre.

Anche le motociclette sembravano sparite nel nulla, fino a quando il proprietario una Honda CFR 450 R, non l’ha notata su un noto sito online. Ha riconosciuto il mezzo da alcuni ‘particolari’ che aveva descritto anche agli uomini in divisa. Era certo, insomma, che quella moto in bella vista fosse proprio la sua. Così sono scattati gli approfondimenti del caso, partendo dall’inserzione abbastanza dettagliata. Sul portale era indicato il nome, il cognome e anche il numero di cellulare del ‘venditore’, residente a Lucera.

A quel punto, è stato informato dell’accaduto il locale Commissariato. Le verifiche degli agenti hanno fatto il resto: la moto messa in vendita era proprio quella rubata. Alla fine, due persone di San Severo – volti già conosciuti alle forze dell’ordine – sono stati denunciati in stato di libertà. Dovranno difendersi dall’accusa di «ricettazione». Non solo, un 46enne e un 21enne, appartenenti allo stesso gruppo familiare, sono finiti nei guai per incauto acquisto.