Vietata la balneazione nell’area portuale di Otranto

“Safety first” un principio cardine su cui si basa l’attività condotta dalla Guardia Costiera di Otranto e dalla Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di Otranto.

La balneazione in prossimità del tratto di litorale ricadente in area portuale denominato “Bastioni” sita in località “Le Fabbriche” è vietata.

La balneazione in area portuale non è consentita per motivi di sicurezza: le unità durante le attività di avvicinamento, ormeggio e disormeggio potrebbero creare gravi rischi alla balneazione senza considerare il mancato monitoraggio della salubrità dell’acqua.

Dopo l’apposizione dei cartelli di divieto di balneazione da parte del Comune di Otranto, i militari della Guardia Costiera e della Guardia Di Finanza hanno effettuato un’attività di controllo in loco limitando gli accessi alla “spiaggetta dei Bastioni”.

Le sanzioni potrebbero essere superiori a 2000 euro.

La Guardia Costiera idruntina sensibilizza tutti i cittadini e i turisti che desiderano trascorrere una giornata al mare in serenità al rispetto dei divieti posti a baluardo della stessa sicurezza dei bagnanti. L’obiettivo è prevenire comportamenti pericolosi o dannosi e garantire la fruizione della risorsa mare in completa sicurezza.