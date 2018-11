Devastazione sulla Taurisano Casarano, una tromba d’aria con la violenza di un tornado distrugge ogni cosa

Chi è scampato per un soffio alla devastazione della tromba d’aria che in realtà si può anche definire un piccolo tornado, lo racconta con terrore: guardrail divelti, muretti abbattuti, arbusti spazzati via.

Scene da brivido che purtroppo hanno avuto, questa volta, anche conseguenze negative. Qualcuno è rimasto ferito, trovandosi a passare sulla traiettoria della violenta tromba d’aria.

E’ stato necessario l’intervento delle ambulanze che hanno condotto i feriti in ospedale. Sul posto anche gli agenti della Polizia di Stato, oltre che i Vigili del Fuoco.

Quel che appare agli occhi di chi l’ha scampata per una manciata di attimi è uno scenario post terremoto. “Ho visto un vortice nero che avanzava tra le campagne e si dirigeva verso la strada – ha dichiarato una donna – ho avuto la prontezza di fermare la corsa dell’auto. Diversamente mi sarei trovata investita dalla violenza del vento”.

E’ un Salento in ginocchio, oggi. Dopo Parabita anche Casarano e dintorni. La Protezione civile raccomanda massima prudenza negli spostamenti.