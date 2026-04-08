<p data-path-to-node="8">Non si ferma l\u2019azione di contrasto alla violenza negli stadi condotta dai <b data-path-to-node="8" data-index-in-node="91">Carabinieri <\/b>del Comando Provinciale di Lecce. Nella mattinata di oggi, i militari della Stazione di Veglie hanno notificato sei provvedimenti di<b data-path-to-node="8" data-index-in-node="215"> Daspo<\/b> (Divieto di Accesso alle Manifestazioni Sportive), emessi dal Questore di Lecce <strong>Giampietro Lionetti<\/strong>, lo scorso 4 aprile su proposta della Compagnia di Campi Salentina.<\/p>\r\n<p data-path-to-node="9">I fatti risalgono al 29 ottobre 2025, durante l\u2019incontro di Coppa di Puglia tra Veglie e Carmiano. Quella che doveva essere una giornata di sport si era trasformata in un pomeriggio di tensione quando circa trenta sostenitori della squadra ospite avevano abbandonato il proprio settore. Dopo aver scavalcato le recinzioni, il gruppo si era diretto con intenti ostili verso la tribuna locale, innescando un violento<b data-path-to-node="9" data-index-in-node="406"> contatto fisico<\/b> che aveva costretto l'arbitro a sospendere definitivamente il match.<\/p>\r\n<p data-path-to-node="10">L\u2019intervento immediato dei Carabinieri presenti per il servizio di ordine pubblico aveva evitato il peggio, garantendo l\u2019incolumit\u00e0 degli spettatori. La successiva attivit\u00e0 d'indagine, condotta meticolosamente dai militari di Veglie e dal <b data-path-to-node="10" data-index-in-node="239">Norm <\/b>di Campi Salentina, ha permesso di identificare sei soggetti residenti nel Nord Salento come presunti responsabili degli scontri.<\/p>\r\n<p data-path-to-node="11">Tra i destinatari del Daspo, di <b data-path-to-node="11" data-index-in-node="63">tre minori tra i 14 e i 17 anni<\/b>.<\/p>