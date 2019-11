Ore d’ansia a Monteroni: un anziano è scomparso nel nulla. Ricerche a tutto campo

Da 24 ore la comunità di Monteroni è in ansia. Dalla giornata di ieri, infatti, non si hanno più notizie di Vittorio Quarta, 80 anni: è uscito, come spesso accade, per una passeggiata, ma non ha più fatto ritorno a casa.

La famiglia, preoccupata per l’accaduto, ha presentato formale denuncia di scomparsa ai Carabinieri della locale caserma, chiedendo aiuto a tutti anche attraverso i social network. Il figlio dell’uomo, in particolare, ha fornito il suo numero di cellulare su Facebook per chiunque avesse anche solo intravisto qualcosa.

Nel pomeriggio di ieri i Vigili del Fuoco hanno attivato l’unità di comando locale operativa nella zona dello stadio comunale di Monteroni, mentre le Forze dell’Ordine – comprese le unità cinofile – continuano a battere campagne e zone periferiche. La preoccupazione è davvero tanta anche perché l’80enne necessità di medicinali, specialmente insulina.

Secondo episodio in poche ore

La scomparsa di Vittorio Quarta a Monteroni fa il paio, a distanza di poche ore, da quella di Rosario Caggiano, l’anziano scomparso da Miggiano nei giorni scorsi. Fortunatamente Caggiano è stato ritrovato poco dopo la denuncia in località “Santa Fomia”, un parco con una chiesetta che ricade nel territorio di Specchia. Dopo il caso di Miggiano, insomma, il Salento tutto torna in apprensione.