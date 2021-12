‘Note di Luce’, a Specchia la magia della musica con l’Accademia d’Arte Thymòs

Grande fermento a Specchia dove è tutto pronto per l’atteso concerto operistico “Note di Luce” del 13 dicembre. La manifestazione si terrà presso la Chiesa dei Francescani Neri. L’evento è organizzato dall’Accademia d’arte Thymòs diretta dal Maestro Vincenza De Rinaldis, in collaborazione e con il sostegno della Regione Puglia e del Comune di Specchia.

Da Verdi a Rossini, da Mascagni a Bizet fino a Mozart. Nel concerto ogni aria sarà anticipata da una voce narrante che si accompagnerà al suono dell’arpa e alle magiche suggestioni che solo la musica sa regalare.

Il coro lirico Thymòs, diretto dal Maestro Antonio Mariani, si esibirà in scena con il soprano Tiziana Vestita, il mezzosoprano Vincenza De Rinaldis, il tenore Giampiero Ruffino, il baritono Giorgio Schipa, il pianista Valerio De Giorgi, l’arpista Anna Maggio, l’attrice e regista Rosangela Giurgola.

L’Accademia d’arte Thymòs, che cura la formazione in ambito canoro e teatrale, non è certo nuova ai grandi eventi del territorio. Ricordiamo, infatti, che ha promosso e curato a Specchia la rassegna musico-teatrale ‘Borgo in scena’, quest’anno alla III edizione.

Grande fermento e grande attesa, dicevamo. Indubbiamente per il valore in sé del concerto ma anche per la voglia degli appassionati e dei cittadini comuni di tornare a vivere occasioni importanti come questa dal punto di vista culturale ed emozionale dopo gli stop imposti nei mesi scorsi dalla pandemia che ha silenziato tante occasioni di spettacolo. Con ‘Note di Luce’ ritorna la musica nell’atmosfera più bella, quella che accompagna tutti con luci e suoni al Magico Natale.

Si può accedere all’evento solo se muniti di green pass e nel rispetto della normativa anticovid.