Bandi, finanziamenti e incentivi per le imprese del Salento. Un convegno di Federaziende

La possibilità di accedere a finanziamenti e incentivi fondamentali per il rilancio dell’economia e del tessuto produttivo del Salento passa dalla conoscenza dei bandi e delle norme e dall’incontro con i professionisti del settore che da sempre si occupano di queste agevolazioni per dare nuove opportunità alle piccole e medie imprese del territorio. Per saperne di più è stato organizzato un convegno ad Ugento dal titolo ‘Incentivi e opportunità di sviluppo per le piccole e medie imprese e liberi professionisti‘.

L’appuntamento targato Federaziende si svolgerà lunedì 5 giugno, a partire dalle 17, nella ex chiesa di Santa Filomena di Ugento (via A. Gigli, numero 18).

Come conoscere più da vicino bandi, finanziamenti e incentivi

“Si tratta di conoscere tutti i dettagli relativi ai principali bandi regionali e nazionali, nonché agli incentivi destinati a piccole e medie imprese, artigiani e liberi professionisti – scrivono in una nota stampa da Federaziende – i quali, in forma totalmente gratuita, potranno partecipare al seminario informativo e apprendere nuovi strumenti utili alla propria crescita’.

Nel corso del convegno si parlerà innanzitutto della diminuzione del cuneo fiscale del 4%, valida da luglio a dicembre 2023, che si aggiunge alla precedente riduzione del 3% per redditi fino a 25 mila euro e del 2% per redditi fino a 35 mila.

Previsti incentivi per giovani under 36 e under 30.

L’esonero contributivo per gli under 36 è riconosciuto nella misura del 100%, per un importo massimo pari a 6mila euro l’anno e per un periodo massimo di 36 mesi (48 mesi per i datori di lavoro privati che assumono in Puglia).

Per i giovani neet under 30 (ragazzi e ragazze inattivi, cioè che non lavorano, non studiano e non sono coinvolti in percorsi di formazione) è previsto un bonus per i datori di lavoro che gli assumono dal 1° giugno al 31 dicembre 2023. In buona sostanza ai datori di lavoro è riconosciuto per un anno, su domanda, un incentivo pari al 60% della retribuzione lorda a fini previdenziali. L’incentivo si applica alle assunzioni con contratto a tempo indeterminato e con contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere. Tale incentivo non si applica, però, ai rapporti di lavoro domestico.

Il bonus assunzione Neet under 30 deve essere richiesto dal datore di lavoro, che dovrà quindi inviare telematicamente domanda all’Inps.

Attenzione: le domande saranno accolte in base all’ordine cronologico di presentazione fino all’esaurimento dei fondi.

Un altro incentivo di carattere nazionale su cui si discuterà è “Resto al Sud”, erogato da Invitalia S.p.A. e destinato a chi ha un’età compresa tra i 18 e i 55 anni e residente in Puglia. I fondi disponibili ammontano a 1 miliardo e 250 milioni di euro.

Si parlerà anche del Bando imprese Borghi, un incentivo promosso dal ministero della Cultura per favorire il tessuto economico, sociale e culturale di 294 Comuni italiani. La dotazione finanziaria è di circa 200 milioni di euro previsti dal Pnrr.

Infine, del Credito d’imposta nel Mezzogiorno e del Credito d’imposta beni strumentali 4.0.

L’organizzazione del convegno

L’apertura del convegno sarà affidata al sindaco di Ugento, Salvatore Chiga, cui seguiranno gli interventi dell’assessore comunale al Commercio e alle Attività Produttive, Enzo Ozza, e poi di Sara Mauro e Vincenzo Lisi, rispettivamente, presidente e vicepresidente della Consulta delle attività produttive di Ugento.

I lavori convegnistici saranno aperti dalla presidente nazionale di Federaziende, Simona De Lumè.

Seguiranno gli interventi di :

– Alessandro Miglietta, presidente del consiglio di amministrazione di Federazione Cofidi;

– Eleno Mazzotta, Segretario Nazionale di Federaziende;

– Simone Resinato, coordinatore del CAT, il Centro di assistenza tecnica, di Federaziende.

Info

Per informazioni ci si può recare alla sede di Federaziende sita a Carmiano in via Leverano 78/B, oppure chiamare allo 0832.606488 e 339.5888150, o inviare una e-mail a: [email protected].