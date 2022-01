Pugliacommercio, il corso gratuito di e-commerce targato Federaziende

Il commercio elettronico inteso non come un pericolo per la sopravvivenza della piccola e media impresa e dell’artigianato, bensì come una grande, grandissima opportunità per far conoscere ad un mercato sempre più internazionale le capacità imprenditoriali di aziende che rappresentano il tessuto economico del territorio.

Federaziende, la Confederazione Nazionale delle Piccole e Medie Imprese, dei Lavoratori Autonomi e dei Pensionati, aveva lanciato l’iniziativa durante l’VIII Meeting Annuale svoltosi il 14 dicembre scorso presso l’Hilton Garden Inn di Lecce. In quella occasione era stato presentato l’innovativo progetto #PugliaCommercio, un rivoluzionario software informatico collegato ad un sito internet, utilizzabile da pc o cellulare che, tramite delle semplici chiavi d’accesso, permette agli operatori del settore commercio e dell’artigianato di poter vendere i propri prodotti on line, pur se sprovvisti di un proprio sito internet. Una creazione informatica a cura del Centro Assistenza Tecnica di Federaziende che promette di lanciare tantissime aziende salentine nell’universo dell’e-commerce.

Adesso si tratta di passare dalla teoria all’azione pratica, attraverso un corso di formazione, per acquisire le competenze necessarie ad utilizzare le potenzialità di quello che appare essere il primo ipermercato on line in cui tanti piccoli e medi esercenti e tanti artigiani diventano finalmente protagonisti. E per rendere realtà questa intuizione c’è bisogno di un corso di formazione. L’iniziativa si propone di sviluppare, insomma, la produttività, l’efficienza e la competitività dei partecipanti ai quali verranno forniti ‘i segreti del mestiere’ per la promozione dei prodotti venduti sul mercato nazionale e internazionale, usufruendo delle opportunità realizzabili e raggiungibili con il commercio elettronico. Solo così, accendo la sfida della contemporaneità, si può favorire la crescita e lo sviluppo delle economie locali.

Come si articola il corso di formazione

Il corso della durata di 32 ore si svolgerà nel mese di febbraio e sarà suddiviso in 11 moduli teorici ed una parte pratica in cui si cercherà di far comprendere ai partecipanti come curare l’immagine dei propri prodotti e come fotografare e pubblicare on line i beni soggetti alla rivendita. Alla fine del percorso formativo ai partecipanti verrà rilasciato da Federaziende apposito attestato di frequenza che recherà altresì la dicitura ‘Con il Patrocinio della Camera di Commercio‘ avendo ritenuto l’Ente Camerale che tale iniziativa è in linea con gli obiettivi di promozione e sviluppo economico del territorio che rappresentano la missione delle Camere di Commercio.

L’’ottenimento dell’attestato di formazione,inoltre, permetterà alle aziende partecipanti di ottenere le credenziali di accesso alla piattaforma informatica #PUGLIACOMMERCIO e quindi di dare il via concretamente all’attività di vendita on line.

Chi potrà aderire all’iniziativa

Potranno aderire all’iniziativa gli operatori della Provincia di Lecce regolarmente iscritti alla C.C.I.A.A. che vogliano comprendere se è veramente giunto il momento di portare in rete i propri prodotti e/o comprendere come farlo. Pertanto anche i non iscritti all’Organizzazione Datoriale maggiormente rappresentativa della Provincia di Lecce potranno sfruttare questa opportunità.

Come iscriversi al corso

Per iscriversi al corso basterà compilare la scheda sottostante e trasmetterla all’indirizzo di posta elettronica federaziende@libero.it. Per ulteriori informazioni è comunque possibile chiamare l’Organizzazione al numero di telefono 0832.606488 interno 5.

Scarica la domanda, cliccando qui.