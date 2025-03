Le criptovalute come liquidità della Finanza Decentralizzata, un’alternativa alle Banche

Il legame tra criptovalute e DeFi (Finanza Decentralizzata) è fondamentale: le criptovalute sono la “materia prima” e la DeFi è il “sistema” che permette di utilizzare queste materie prime per creare un’alternativa al sistema finanziario tradizionale.

Le Criptovalute sono la base del DeFi

Bitcoin o Ethereum, o anche altre criptovalute sono asset digitali che vivono su blockchain.

Nella DeFi, queste criptovalute diventano gli strumenti con cui gli utenti possono interagire: prestandole, prendendole in prestito, scambiandole, ecc.

La DeFi utilizza la tecnologia blockchain e i contratti intelligenti per creare servizi finanziari (prestiti, scambi, ecc.) che non richiedono intermediari come le banche.

Sono molti gli aspetti delle banche tradizionali che non piacciono ai clienti: principalmente sono centralizzate, controllate da autorità e regolatori.

Gli utenti hanno un controllo limitato sui propri fondi, dipendendo dalle politiche della banca.

Le operazioni sono spesso opache, con informazioni limitate per gli utenti.

L’accesso ai servizi è limitato da requisiti e restrizioni geografiche.

Nella DeFi, gli utenti mantengono il pieno controllo dei propri fondi, grazie ai wallet non-custodial e alla tecnologia blockchain.

Le transazioni DeFi sono registrate su blockchain pubbliche, rendendo ogni operazione trasparente e verificabile.

La DeFi è accessibile a chiunque abbia una connessione internet, superando le barriere geografiche e i requisiti restrittivi delle banche tradizionali. Ciò favorisce l’inclusione finanziaria di chi è escluso dai sistemi bancari tradizionali.

L’automazione dei contratti intelligenti riduce i costi e i tempi delle transazioni rispetto ai processi bancari tradizionali, che spesso coinvolgono intermediari.

I protocolli DeFi offrono spesso tassi di interesse più elevati rispetto ai tradizionali conti di risparmio o prodotti di investimento. Questo perché la DeFi elimina gli intermediari e permette agli utenti di guadagnare direttamente dal proprio patrimonio.

Le criptovalute sono essenziali per far funzionare questi servizi: vengono utilizzate come garanzia per i prestiti, come liquidità per gli scambi, e così via.

Immagina di voler prestare delle criptovalute per guadagnare interessi. Nella DeFi, puoi farlo attraverso piattaforme come Aave o Compound, dove le tue criptovalute vengono “messe a disposizione” di chi vuole prenderle in prestito.

Oppure, se vuoi scambiare una criptovaluta con un’altra, puoi farlo su exchange decentralizzati come Uniswap, dove le criptovalute vengono scambiate direttamente tra gli utenti, senza bisogno di un intermediario.

In sintesi, le criptovalute forniscono il “denaro” e la DeFi fornisce il “sistema” per utilizzare quel denaro in modo decentralizzato e innovativo.

La DeFi è un settore in rapida evoluzione, con continua innovazione e sviluppo di nuovi prodotti e servizi finanziari.

Tuttavia, è importante considerare che la DeFi comporta anche rischi significativi, come la volatilità delle criptovalute e i rischi legati ai contratti intelligenti.