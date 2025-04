Federaziende in prima linea per la Sicurezza, proposte concrete dopo il nuovo accordo Stato-Regioni

Il panorama della sicurezza sul lavoro in Italia è destinato a una significativa evoluzione grazie al recente Accordo Stato-Regioni del 17 Aprile 2025. Questo importante documento, sancito ai sensi dell’articolo 37 comma 2 del D. Lgs 81/2008, definisce in maniera chiara (dopo una lunga attesa) i requisiti minimi per la formazione in materia di salute e sicurezza, colmando un vuoto normativo che durava da oltre un decennio, soprattutto per quanto riguarda le attività in spazi confinati.

L’accordo delinea con precisione le modalità, la durata e i requisiti fondamentali per la formazione di tutte le figure chiave della sicurezza aziendale: lavoratori, preposti, dirigenti, datori di lavoro (anche nel ruolo di RSPP), DL SPP, RSPP e ASPP -, coordinatori per la sicurezza e addetti all’uso di specifiche attrezzature.

Ma chiariamo un po’ questi acronimi, tanto importanti quanto a volte si difficile comprensione:

– DL SPP è il Datore di Lavoro che svolge direttamente i compiti del SPP: il datore di lavoro stesso, infarti, può svolgere i compiti del SPP (Servizio Prevenzione e Protezione), in particolare nelle aziende più piccole. Per fare questo, deve seguire un corso di formazione specifico e aggiornato.

– RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione): questo è il responsabile principale della sicurezza in azienda, nominato dal datore di lavoro per coordinare e supervisionare il SPP. Deve essere una figura con competenze tecniche specifiche e deve essere formato.

ASPP (Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione): gli ASPP sono figure di supporto al RSPP e possono essere addetti esterni o interni all’azienda. Hanno il compito di implementare le misure di sicurezza sul campo e collaborano con il RSPP per migliorare l’ambiente di lavoro.

I soggetti formatori autorizzati a erogare corsi di formazione e aggiornamento

Un aspetto cruciale riguarda l’individuazione dei soggetti formatori autorizzati a erogare corsi di formazione e aggiornamento, distinguendoli tra istituzionali, accreditati e “altri soggetti“.

Proprio in quest’ultima categoria rientrano i Fondi Interprofessionali, gli Organismi Paritetici e le Associazioni Sindacali dei Datori di lavoro o dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Per queste ultime, l’accordo stabilisce criteri stringenti di rappresentatività, tra cui la presenza di sedi in almeno la metà delle province italiane, una significativa consistenza numerica degli iscritti e un numero rilevante di Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) sottoscritti in autonomia.

Federaziende (CONF.SIN.): un protagonista attivo nel nuovo scenario formativo

In questo contesto di rinnovamento e maggiore chiarezza normativa, Federaziende – Confederazione Nazionale delle Piccole e Medie Imprese, dei Lavoratori Autonomi e dei Pensionati – si posiziona come un attore chiave, pronta a scendere in campo con proposte concrete per supportare PMI, professionisti ed enti di formazione.

Forte della sua rappresentatività, comprovata al 31 dicembre 2024 con 55 sedi provinciali distribuite su tutto il territorio nazionale e un considerevole numero di imprese associate, e in quanto firmataria di CCNL depositati al CNEL (tra cui quelli per l’artigianato, il commercio e l’agricoltura), Federaziende è abilitata, secondo il nuovo accordo, a erogare direttamente attività formative e di aggiornamento o ad avvalersi di strutture formative di sua diretta emanazione (di proprietà esclusiva o a partecipazione prevalente).

In un recente comunicato stampa, Federaziende ha espresso il proprio interesse a valutare l’adesione di nuove strutture formative del territorio alla Confederazione, ampliando ulteriormente la propria rete di erogatori di formazione qualificati.

Un’offerta formativa ampia e accessibile

Il nuovo accordo del 2025 introduce quattro modalità di erogazione della formazione: in presenza fisica, in videoconferenza sincrona, in e-learning e in modalità mista.

‘Federaziende si è prontamente adeguata a queste nuove possibilità – dichiara il Segretario Generale Eleno Mazzotta – , arricchendo il menù del suo sito istituzionale www.federaziende.org con la sezione “CORSI SULLA SICUREZZA“. Cliccando su questa sezione, un collegamento ipertestuale (https://federaziende.corsi-elearning.it/) permette di accedere al calendario dei corsi in videoconferenza e al catalogo dei corsi in e-learning. Questa iniziativa offre a chiunque la possibilità di seguire i corsi di interesse e ottenere gli attestati nel pieno rispetto delle normative vigenti, in modo flessibile e comodo’.

Un’ulteriore importante opportunità offerta da Federaziende riguarda le imprese che versano alla bilateralità con il Codice Causale EBTI e/o il CO.AS.CO. (Contributo di Assistenza Contrattuale) con il codice W473. Queste aziende potranno richiedere tutta la formazione sulla sicurezza a titolo completamente gratuito, un vantaggio significativo per la gestione dei costi legati alla sicurezza.

Per quanto riguarda la formazione in presenza, questa sarà organizzata direttamente dalle Articolazioni Provinciali di Federaziende sul territorio nazionale e/o nelle strutture formative che decideranno di aderire alla Confederazione, garantendo una capillarità dell’offerta formativa.

Info

Per tutte le aziende, i professionisti e gli enti di formazione interessati a saperne di più sulle iniziative di Federaziende nel campo della sicurezza sul lavoro, è possibile contattare il numero 0832.606488 o scrivere all’indirizzo e-mail [email protected].

Gli uffici della Direzione di Federaziende sono situati a Lecce in Viale Marche 23 e a Carmiano in Via Leverano 78/b.

“Con la sua pronta risposta al nuovo Accordo Stato-Regioni – afferma la presidente Simona De Lumé – Federaziende si conferma un partner affidabile e propositivo per la promozione della cultura della sicurezza e per il supporto concreto a PMI, professionisti ed enti di formazione in questo importante settore’.