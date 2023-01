Federaziende si radica ancora di più sul territorio e apre nuove sedi. Il 26 gennaio un webinar

Un webinar per spiegare tutto, passo dopo passo. Un seminario formativo e informativo per raccontare e raccontarsi a chi vorrà far parte della famiglia di Federaziende. Tutto pronto per il prossimo giovedì.

Aprire nuove sedi per radicarsi ancora di più sul territorio ed essere sempre più vicina agli imprenditori che creano lavoro, ai commercianti che sono l’ossatura dell’economia salentina e pugliese, ai lavoratori autonomi che ogni giorno lanciano la sfida della qualità e delle creatività in un mercato sempre più globale e globalizzante, ai pensionati a cui troppo spesso è demandato il welfare di interi nuclei familiari. Essere più vicina a tutti i cittadini in generale, è questo l’obiettivo ambizioso con cui Federaziende, la Confederazione delle Piccole e Medie imprese, dei Lavoratori Autonomi e dei Pensionati, ha inaugurato il 2023.

Giovedì 26 Gennaio 2023, dalle ore 10.00, si comincia a fare sul serio per passare dai propositi alla realtà di una sfida affascinante attraverso l’organizzazione di un Seminario Informativo (in modalita Webinar) per illustrare, a quanti vogliono aprire una Sede, le modalità tecnico-operative di funzionamento delle Articolazioni Territoriali della Confederazione e i servizi erogabili agli Associati. Tanti, tantissimi sono anche i Tributaristi del territorio, i Consulenti del Lavoro e i Dottori Commercialisti già convenzionati con Federaziende.

Come partecipare

Per aderire all’appello ‘Unisciti a noi. Apri una sede Federaziende nella tua città‘ lanciato nei giorni sorsi dalla Presidente Nazionale di Federaziende, Simona De Lumè e per saperne di più si può partecipare all’evento iscrivendosi tramite il seguente link:

https://docs.google.com/forms/d/1HrQSEnre4AIeSpbLYUa6OLiAfZYtfFdWYYQKFLEKBfs/edit?ts=63c7d0f3

Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare lo 0832.606488.