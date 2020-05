“Noi Esistiamo. Animatori insieme in piazza”, gli artisti del settore eventi manifestano insieme

Dopo la manifestazione di lunedì mattina da parte del Gruppo Sos Galatina, nella quale artigiani, imprenditori e commercianti sono scesi in piazza per chiedere aiuto alle istituzioni per superare la crisi causata dall’emergenza coronavirus, adesso tocca ai professionisti impegnati nel settore eventi.

Si svolgerà venerdì 22 maggio, in Piazza S. Oronzo a Lecce la manifestazione dal titolo “Noi Esistiamo. Animatori insieme in piazza”, un’iniziativa, organizzata dagli artisti che accompagnano i bambini nei momenti più felici della loro infanzia e non solo, perché sono tanti i settori in cui gli animatori operano: feste di laurea, matrimoni, congressi e inaugurazioni.

“Noi che facciamo sorridere tutti ora abbiamo bisogno del supporto di tutti. Ecco perché uniti sotto una sola voce tutto il settore eventi di Lecce e Brindisi vuole manifestare pacificamente e vogliamo farci sentire dopo due mesi di silenzio e senza prospettive future perché nessuno parla di noi e nessuno ha fatto qualcosa per noi”, si legge in una nota diffusa dall’organizzazione.

“È come se improvvisamente con le restrizioni dovute al Coronavirus alla macchina degli eventi fosse improvvisamente stata tolta la corrente. Nell’attesa che possa essere riattivata c’è, però, bisogno di candele e torce e soprattutto di una luce di speranza. Soprattutto perché nel backstage di un evento c’è un mondo molto più vasto di quanto si possa pensare.

Noi animatori, agenzie di animazione, sale feste, trampolieri, maghi, allestitori, balloon artist, uniti in una manifestazione, in maniera controllata e autorizzata, rispettando tutte le regole e le precauzioni dovute indosseremo i dispositivi di protezione individuale a norma e manterremo le dovute distanze, senza assembramento, attraverso la nostra comunicazione non verbale, fatta di colori, cartellonistica e linguaggio del corpo, vogliamo gridare a gran voce NOI ESISTIAMO!!!”.

L’iniziativa, ripetiamo si svolgerà il venerdì 22 maggio a partire dalle ore 17 in Piazza Sant’Oronzo ed è stata autorizzata dal Comune di Lecce.

“Con la consapevolezza – si conclude nel comunicato – che se la corrente non dovesse tornare, chi è già in crisi potrebbe non rialzarsi più, potrebbero non esserci più eventi né feste. Niente più accoglienza, allegria, solennità. Ma noi sempre con il sorriso andiamo avanti e auguriamo buon sorriso a tutti…”.