Aiuti all’economia non solo dal Pnrr, l’evento di Federaziende sulle misure della Regione Puglia

In un momento molto particolare in cui tutti sono concentrati soltanto sulle risorse del Pnrr, probabilmente si rischia di non mettere bene a fuoco le tante risorse che invece la Regione Puglia sta mettendo a disposizione delle aziende del territorio, soprattutto delle piccole e medie imprese che rappresentano una vera e propria ossatura economica. Proprio per gettare un fascio di luce su queste opportunità, Federaziende organizza un convegno dal titolo “Gli aiuti alle P.M.I. messi in campo dalla Regione Puglia. Dal Microprestito, a Custodiamo le imprese in Puglia, al Titolo II”.

Il prossimo 11 novembre, ore 18:00, a discutere insieme a Federaziende nella sala conferenze della sede di Carmiano sulle opportunità messe a disposizione dalla Regione per far fronte ad un periodo economicamente difficile, saranno: Alessandro Delli Noci, Assessore allo Sviluppo Economico della Regione Puglia; Eleno Mazzotta, Segretario Generale Nazionale Federaziende; Simona Lume’, Presidente nazionale Federaziende; Vincenzo Benisi, Commissario Straordinario CCIAA Lecce; Loredana Capone, Presidente del Consiglio Regioanale della Puglia; in collegamento Skype, Cosimo Borraccino, Consigliere del Presidente della Regione Puglia.

“È compito di Federaziende informare delle misure messe in campo dalla Regione Puglia e dare a tutti i cittadini una visione unitaria della mission che sottende ogni singolo programma di investimenti, perseguendo una finalità certamente sociale”, ha dichiarato Eleno Mazzotta, Segretario Generale Nazionale Federaziende, che ricorda, inoltre, l’apertura di un ufficio apposito per aiutare chi fosse interessato ad accedere a questi strumenti.

Le misure previste

Non è da poco la somma messa in campo dalla Regione Puglia che ha previsto ben 126 milioni di euro da destinare alle imprese locali. Di questi, 80 milioni sono destinati al Microprestito, una misura che permetterà alle microimprese che non hanno raggiunto i livelli di ricavi prepandemia di accedere a finanziamenti agevolati fino a 30mila euro. I restanti 46 milioni, invece, sono dedicati a Custodiamo le imprese in Puglia, uno strumento che si rivolge a micro, piccole e medie imprese che hanno subito perdite a causa della pandemia, con un ristoro a fondo perduto. Per finire, poi, il Titolo II permette a micro, piccole e medie imprese di accedere a finanziamenti per la creazione di nuove unità produttive, per la diversificazione della produzione o per il cambiamento di produzione complessivo e molto altro.

L’appuntamento è previsto per il prossimo 11 novembre alle ore 18:00 presso la sala conferenza di Federaziende a Carmiano, in via Leverano 78/B.