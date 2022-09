Sviluppo d’impresa e nuove opportunità con il paradigma 4.0, Federaziende organizza un seminario in Camera di Commercio a Lecce

Formare e sostenere le aziende del Salento nel processo di trasformazione tecnologica e digitale con il fine ultimo di aiutarle ad essere sempre più competitive in un mercato sempre più globale. Nasce con questi intenti il Seminario Informativo organizzato da Federaziende dal titolo: ‘Sviluppo d’Impresa e Nuove Opportunità: Formazione 4.0 – Credito Mezzogiorno – Industria 4.0 e Fondo Nuove Competenze’.

L’incontro si terrà venerdì 23 settembre alle ore 10.00 presso la Sala Conferenze della Camera di Commercio di Lecce sita in Viale Gallipoli, 39.

Federaziende, la Confederazione Nazionale delle Piccole e Medie Imprese, dei Lavoratori Autonomi e dei Pensionati, con sede a Carmiano in Via Leverano 78/B, si candida ad accompagnare le imprese del territorio in un progetto ambizioso e al tempo stesso strategico: creare ex novo oppure consolidare le competenze nelle tecnologie abilitanti necessarie a realizzare il paradigma 4.0.

Fondamentale per il raggiungimento di questo obiettivo l’apporto del Cat di Federaziende, un soggetto giuridico già abilitato dalla Regione Puglia con D.G.R. n. 461 del 22/03/2021 allo svolgimento dell’attività di Assistenza Tecnica alle P.M.I., e che ha ottenuto i requisiti per lo svolgimento della Formazione 4.0. Infatti, Bureau Veritas S.p.A. ha certificato che il sistema di gestione del Cat Federaziende è conforme ai requisiti della norma di sistema di gestione ISO 9001:2015 settore EA37.

Nel seminario informativo si parlerà concretamente di spese ammissibili e non ammissibili al credito di imposta, di settori e tematiche delle attività informative, dei destinatari degli incentivi e di coloro che sono esclusi, di procedure. E si affronteranno casi concreti per avvicinare meglio la tematica alle imprese interessate.

Dopo i saluti di Mario Vadrucci, Presidente della Camera di Commercio di Lecce, Marco De Franco, Presidente dell’unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Lecce e di Simona De Lumè, Presidente Nazionale di Federaziende, faranno seguito gli interventi tecnici di Eleno Mazzotta, Segretario Generale Nazionale di federaziende, Alessandro Miglietta, Presidente del Cda di Federaziende Cofidi e Simone Resinato, Responsabile del Cat di Federaziende Lecce. Il seminario sarà coordinato da Angelo Bramato, Presidente Federaziende Terziario Regionale Puglia.

Per participare all’evento occorrerà iscriversi attraverso la compilazione dell’apposito format (clicca qui).