Eletto il successore di Alfredo Prete alla Camera di Commercio, Vincenzo Benisi nuovo Presidente

“Ringrazio i membri del Consiglio che hanno voluto dimostrarmi palesemente e all’unanimità la loro fiducia di cui sono onorato. Si tratta di un incarico impegnativo, che ho accettato sapendo di poter contare sul sostegno di tutta la mia famiglia. Stiamo vivendo una delicata fase di transizione a livello camerale e ci prepariamo all’insediamento dei nuovi Organi che avverrà nel giro di qualche mese. Nel frattempo, continueremo a operare con impegno, solerzia ed in sinergia con le altre Istituzioni, per fronteggiare le sfide che il sistema economico salentino è chiamato ad affrontare, sfide rese particolarmente ardue soprattutto dagli esiti dell’emergenza Covid”, con queste parole, Vincenzo Benisi, ha commentato la sua elezione a Presidente della Camera di Commercio di Lecce, avvenuta oggi durante la seduta del Consiglio Camerale che lo nominato numero uno dell’Ente di “Viale Gallipoli”, per acclamazione e con il plauso di tutti i 26 membri presenti.

Imprenditore di grande esperienza nel manifatturiero, attivamente impegnato nella vita associativa di Confindustria e già Vice Presidente dell’Ente camerale, succede ad Alfredo Prete che ha concluso il suo incarico nello scorso mese di giugno, al termine del terzo e ultimo mandato. Il neo Presidente guiderà la Camera di Commercio fino all’insediamento del nuovo Consiglio le cui procedure di rinnovo sono in corso.

“Mi adopererò affinché non prevalga tra i nostri operatori economici il sentimento di sconforto che tende a sopraffare ogni spinta imprenditoriale – ha concluso. Insieme ai colleghi di Giunta e Consiglio e al Personale tutto che conosco ed apprezzo, cercheremo, quindi, di concretizzare un fattivo trait d’union con il futuro dell’Ente oramai alle porte.

Desidero, infine, rivolgere un affettuoso saluto e un sentito ringraziamento ad Alfredo Prete che, per oltre 15 anni, ha ricoperto con impegno e passione il ruolo di Presidente e con il quale, da componente di Giunta prima e da Vice Presidente poi, ho condiviso le molteplici attività istituzionali rivolte al sostegno dell’economia locale ed alla promozione del Salento”.