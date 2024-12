XI Meeting Annuale Federaziende. Innovazione, sicurezza sul lavoro e lotta all’usura al centro del dibattito

Sì è chiuso nei giorni scorsi l’XI Meeting Annuale di Federaziende, tenutosi presso l’Hotel Leone di Messapia sulla Lecce-Cavallino. L’ evento ha rappresentato un momento cruciale per fare il punto sulle sfide che le piccole e medie imprese italiane devono affrontare. Il Segretario Generale Nazionale, Eleno Mazzotta, ha sottolineato l’importanza di un’innovazione continua e accessibile a tutti gli imprenditori, ribadendo che “fare le cose vecchie in modo nuovo è la vera innovazione“.

L’usura, una piaga da combattere

Tra i temi caldi affrontati durante l’evento, la lotta senza quartiere all’usura ha occupato un posto di rilievo. Citando le parole di Papa Francesco, Mazzotta ha denunciato come “quando una famiglia non ha da mangiare perché deve pagare il mutuo agli usurai, questo non è cristiano“. Le piccole e medie imprese, motore dell’economia italiana, rischiano di soccombere sotto il peso di questo fenomeno.

Per contrastare l’usura, Federaziende ha puntato i riflettori sui cofidi, ovvero i consorzi di garanzia che facilitano l’accesso al credito per le aziende in difficoltà. “I cofidi – ha affermato Mazzotta – rappresentano un asset strategico per garantire un accesso più sicuro al credito, fungendo da ponte tra le aziende e il sistema bancario”.

A tal proposito la Presidente di Federaziende, Simona De Lumé, ha sottolineato l’importanza delle risorse messe a disposizione del Cofidi di Federaziende per sostenere gli imprenditori e l’accordo quadro strategico siglato con il gruppo Iccrea a livello nazionale di cui fa parte la BCC di Terra d’Otranto.

Sicurezza sul lavoro: una priorità assoluta

Un altro tema di grande attualità è stato quello della sicurezza sul lavoro. I dati allarmanti sui decessi sul lavoro, in particolare tra i lavoratori stranieri, impongono una riflessione profonda. Per Federaziende, la risposta a questa emergenza passa attraverso la sensibilizzazione, la formazione e controlli più rigorosi.

L’XI Meeting Annuale di Federaziende ha dimostrato ancora una volta l’impegno dell’organizzazione nel rappresentare le esigenze delle piccole e medie imprese italiane. Le sfide sono numerose, ma la determinazione a trovare soluzioni concrete e innovative è forte. L’innovazione, la lotta all’usura e la promozione della sicurezza sul lavoro rappresentano le priorità per un futuro più prospero e sostenibile per le imprese italiane e in particolare meridionali, pugliesi e salentine.