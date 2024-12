XI Meeting Annuale Federaziende, l’innovazione digitale al centro delle PMI

E sono undici! Il 13 dicembre prossimo, alle ore 17.30, presso il Centro Congressi del Leone di Messapia sulla Lecce-Cavallino, si svolgerà l’XI Meeting Annuale di Federaziende, un appuntamento che si è ormai consolidato nel tempo.

Un meeting di fine anno è una riunione di famiglia in cui fare il bilancio dell’anno trascorso, riconoscersi e sentirsi coinvolti nel progetto comune per riattivare fonti di motivazione. Un meeting di fine anno riallinea gli obiettivi comuni di tutti gli iscritti, identifica le sfide future, rafforza la cultura associativa, consente lo scambio di idee e la costruzione di relazioni interpersonali più solide.

La nuova edizione edizione dell’ evento targato Federaziende, incentrata sull’“Innovazione tecnologica delle PMI tra incentivi e servizi”, sottolineerà ancora una volta l’importanza di un confronto costante tra imprese, istituzioni ed esperti per affrontare le sfide poste dalla trasformazione digitale.

Undici anni di meeting rappresentano un traguardo significativo per Federaziende, che si conferma come punto di riferimento per le piccole e medie imprese del territorio. Ogni edizione, pur mantenendo un filo conduttore legato alle esigenze delle PMI, si rinnova, adattandosi ai cambiamenti del contesto economico e sociale.

L’innovazione digitale, un’opportunità per le PMI

Il tema di quest’anno porrà l’accento sull’importanza dell’innovazione tecnologica per la crescita delle PMI. Numerosi interventi illustreranno gli incentivi e i servizi a disposizione delle imprese per favorire l’adozione di nuove tecnologie, dalla digitalizzazione dei processi alla cybersecurity.

Un dialogo costruttivo tra istituzioni e imprese

Il meeting sarà anche un’occasione per un proficuo dialogo tra istituzioni e imprese. La presenza di rappresentanti di Regione Puglia, Provincia di Lecce, Camera di Commercio e Comune di Lecce, oltre che di importanti associazioni di categoria, porterà alla ribalta l’impegno delle istituzioni a sostenere lo sviluppo delle PMI.

I punti chiave dal meeting

Incentivi per l’innovazione: saranno presentati i principali strumenti finanziari e fiscali a disposizione delle imprese per investire in tecnologie e innovazione;

Servizi per le PMI: Federaziende illustrerà la vasta gamma di servizi offerti ai propri associati, dalla consulenza alla formazione;

Digitalizzazione dei processi: l’importanza di digitalizzare i processi aziendali per migliorare l’efficienza e la competitività sarà al centro del dibattito.

Cybersecurity: la crescente necessità di proteggere i dati aziendali dalle minacce informatiche emergerà come una delle principali sfide per le PMI.

Il XI Meeting Annuale di Federaziende vuole confermarsi come un evento di grande rilevanza per il tessuto imprenditoriale locale. L’innovazione tecnologica deve essere riconosciuta come un elemento fondamentale per la crescita delle PMI e Federaziende si posiziona da anni come un partner affidabile per accompagnare le imprese in questo percorso di trasformazione.

Gli interventi previsti

Il meeting prevede gli interventi della presidente di Federaziende, Simona De Lumè, del Prefetto di Lecce, Natalino Domenico Manno, del presidente della Camera di commercio di Lecce, Mario Vadrucci, della Presidente del Consiglio Regionale della Puglia, Loredana Capone, dell’Assessore regionale allo Sviluppo economico, Alessandro Delli Noci, dell’Assessore regionale alla Formazione e Lavoro,Sebastiano Leo, del vicesindaco di Lecce, Roberto Giordano Anguilla, del presidente dell’Unione giovani commercialisti di Lecce, Maria Rita Bray, del presidente onorario Ebin, Gennaro Capoccia, del responsabile dell’Osservatorio economico Aforisma School of Management, Davide Stasi, della professoressa associata di Diritto privato di Unisalento, Sara Tommasi, del presidente di BCC Terra d’Otranto, Umberto Mele, del consigliere della Provincia di Lecce con delega ad Agricoltura, Pesca, Contenzioso, Trasporti e parchi, Paolo Greco, del conservatore del registro delle imprese della Camera di commercio di Lecce, Angelo Vincenti, del presidente del Cat Federaziende di Lecce, Simone Resinato, del presidente del Cda Federaziende Cofidi, Alessandro Miglietta e di Antonietta Corrado, dell’ufficio Contabilità società di servizi Caf Federaziende srl.

Le conclusioni saranno affidate al segretario generale di Federaziende, Eleno Mazzotta.