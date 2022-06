A Galatone spoglio al cardiopalma, i cittadini confermano Filoni

A Galatone è stata sfida all’ultimo voto per ottenere la maggioranza assoluta. Ma alla fine non c’è bisogno del secondo turno per scegliere il primo cittadino, l’uscente Filone supera il 50% dei voti al fotofinish, raccogliendo 4.855 preferenze. Le liste che sostenevano Annamaria Campa si fermano a 3.756 preferenze. Staccati gli altri competitor.

A contendersi la guida del Municipio erano in quattro: l’uscente Flavio Filoni; Annamaria Campa; Emanuela Settimio De Mitri e Sebastiano Zenobini.

Ad avere la meglio, dunque, è stato Filoni che ha ottenuto ancora una volta la fiducia dei cittadini. Il primo cittadino, però, ha dovuto attendere la fine dello scrutinio, perché, nonostante il vantaggio registrato fin dall’apertura delle urne, non c’è stato quasi mai un margine tale da assicurare la maggioranza assoluta anzitempo.

Alla fine, se pur di poco è arrivato e gli è stata affidata nuovamente la fascia tricolore che indosserà per altri cinque anni.

Filoni ha avuto la meglio con il 50,38% dei voti, contro il 38,98% di Annamaria Campa; il 7,78 di Emanuela Settimino De Mitri, all’ultimo posto Sebastiano Zenobini con il 2,85%