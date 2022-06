​San Cesario, a Coppola non riesce il bis. Distante è il nuovo Sindaco

In questa tornata elettorale che ha visto 16 Comuni del Salento chiamati al voto, c’è anche San Cesario di Lecce. Nel 2017 la “rossa” cittadina aveva deciso di voltare pagina dopo un quarto di secolo scegliendo Fernando Coppola come Sindaco, ma l’esperienza del primo cittadino è terminata prima della naturale scadenza. La parola fine era stata scritta dopo le dimissioni di 8 consiglieri. La caduta dell’amministrazione, l’arrivo del Commissario e il nuovo appuntamento con le urne. A spoglio finito, sarà Distante a guidare il comune per i prossimi cinque anni.

La Lista Uniamo San Cesario per Giuseppe Distante Sindaco ha ottenuto 1.780 voti (37,78%) che porteranno 8 seggi a Palazzo di Città. Tredici voti in meno per l’uscente Coppola. La sua lista ottiene 1.767 voti (37,51%) che daranno 3 seggi in Consiglio. La Lista Cantiere Democratico per fabiana Del Cuore ottiene 1.164 voti (24,71%) e 1 seggio.

Sfida a tre

I cittadini hanno dovuto scegliere tra Fabiana Del Cuore di Cantiere Democratico, Giuseppe Distante, vice sindaco uscente in rottura con Coppola a capo della Lista Uniamo San Cesario o, ancora una volta, Fernando Coppola a capo della Lista San Cesario per Tutti.

I cittadini del comune alle porte di Lecce hanno scelto per il cambiamento. A Coppola, infatti, non è riuscito il bis, uscito sconfitto alle urne a discapito di Distante, a cui è stato affidato il governo della cittadina.