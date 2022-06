Leverano riconferma Marcello Rolli, indosserà ancora la fascia tricolore

Leverano, la cittadina dei fiori, ha scelto il nome del candidato che indosserà la fascia tricolore per i prossimi cinque anni. A spuntarla, una volta terminato lo spoglio, è stato Marcello Rolli. Qui il sindaco uscente se l’è vista con Giovanni Biasi a capo della Lista Futuro Sostenibile per Leverano. I cittadini che il 12 giugno sono stati chiamati a scrivere il nome del Sindaco che li avrebbe guidati per i prossimi 5 anni, hanno scelto la continuità.

Uno dei più grandi e popolosi comuni del nord Salento ha portato in scena una sfida particolarmente sentita che ha esposto la riflessione politica a molteplici valutazioni ed interpretazioni.