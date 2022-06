Amministrative, Ruffano riconferma Rocco Antonio Cavallo

La corsa a tre in quel di Ruffano si è conclusa con la vittoria di Rocco Antonio Cavallo che ha ottenuto la fiducia suoi cittadini. Sarà lui a sedere sulla poltrona più alta del Palazzo di Città che si affaccia su Corso Margherita di Savoia. Una vera e propria battaglia nel comune del basso Salento che ha visto scendere in campo tre nomi, ma fin dalla prima scheda scrutinata è stato chiaro quale sarebbe stato il risultato. Per gli avversari non c’è stata partita ed è stato impossibile colmare il divario consolidato voto dopo voto dal primo cittadino uscente.

Tre candidati sindaco a Ruffano

Rocco Antonio Cavallo nella strada verso la riconferma ha dovuto fare i conti con un volto noto della politica di città, Pasquale Gaetani, ex assessore provinciale, ed il capo dell’opposizione in Consiglio Comunale, Massimo Cantoro che hanno cercato di conquistare la fascia tricolore.

Alla fine è stato Cavallo ad imporsi.