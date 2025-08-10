Asesi, un riconoscimento internazionale per il futuro delle donne nel digitale

L’ INAPP (Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche) dopo aver sostenuto con un contributo adesso individua tra le best practices internazionali il progetto “We Do! – Women Entrepreneurs Digital EmpOwerment!“, ideato dall’ente di formazione Asesi – Associazione Servizi Sindacali di Taviano. Questo prestigioso riconoscimento, conferito nell’ambito del Programma Erasmus+, sottolinea l’eccellenza e l’innovatività del progetto nel supportare l’empowerment femminile e l’inclusione digitale.

Cos’è il progetto We Do!

Il progetto “We Do!” nasce con un obiettivo chiaro: facilitare la trasformazione digitale delle organizzazioni e, soprattutto, delle donne. L’iniziativa ha portato alla creazione di una piattaforma online accessibile e interattiva, progettata per accompagnare le utenti nel loro percorso di crescita personale e professionale.

La piattaforma è pensata per donne tra i 20 e i 45 anni che desiderano avvicinarsi o rientrare nel mondo della formazione professionale e del lavoro. Grazie a strumenti innovativi come un chatbot basato su tecnologie di machine learning, il percorso di apprendimento diventa personalizzato e attrattivo.

Competenze al centro: digitali, imprenditoriali e di vita

Il cuore della piattaforma “We Do!” è l’attenzione a un mix di competenze essenziali per affrontare le sfide del mondo contemporaneo. Le utenti possono riflettere e valutare le proprie abilità in tre aree fondamentali:

Competenze Digitali: per navigare con sicurezza nel mondo del lavoro 4.0.

Competenze Imprenditoriali: per sviluppare una mentalità proattiva e orientata all’innovazione.

Competenze di vita: per gestire l’apprendimento e la crescita personale in modo autonomo e consapevole.

L’approccio di “We Do!” è flessibile e user-friendly, permettendo a ogni donna di gestire il proprio percorso di apprendimento in base al tempo disponibile e alle proprie esigenze. L’obiettivo finale è colmare il divario digitale e formativo, offrendo uno strumento concreto per l’inclusione e l’occupabilità.

Il riconoscimento di INAPP non è solo un premio per Asesi, ma un segnale importante per il futuro: l’investimento in progetti che uniscono formazione, tecnologia e inclusione sociale è la chiave per costruire una società più equa e preparata alle sfide del domani.