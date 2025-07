Tecnico del Benessere e della Bellezza: trasforma la tua passione in una professione del futuro

In un’epoca in cui salute, bellezza e benessere sono diventati valori centrali nella vita quotidiana, cresce la richiesta di professionisti capaci di offrire esperienze che vadano oltre il semplice trattamento estetico. Il settore wellness rappresenta, oggi, uno dei comparti in crescita, con strutture ricettive, spa, centri estetici e resort sempre più orientati a offrire servizi personalizzati e innovativi. In questo contesto, formarsi per lavorare nel mondo del benessere non è solo una scelta attuale, ma una reale opportunità di carriera.

Il corso IFTS – Tecnico del Benessere e della Bellezza, promosso da Asesi, nasce proprio con l’obiettivo di rispondere a questa crescente domanda di figure professionali qualificate.

Il corso si rivolge a 20 giovani e adulti in possesso di un diploma di scuola secondaria o di un titolo professionale coerente, desiderosi di acquisire una specializzazione tecnica superiore. Si tratta di una formazione gratuita della durata complessiva di 800 ore, suddivise equamente tra teoria in aula e pratica in azienda. Una formula che garantisce l’apprendimento di competenze solide e subito spendibili, grazie anche al confronto diretto con professionisti del settore e ai partner di progetto: Don Tonino Bello, Confindustria, Accademia della Bellezza, Uni Salento-DISTEBA.

Il Tecnico del Benessere e della Bellezza è in grado di gestire e coordinare servizi all’interno di strutture wellness, centri estetici e spa. Ma è anche un punto di riferimento per il cliente, capace di accoglierlo con professionalità, comprenderne esigenze e aspettative, promuovere trattamenti personalizzati e accompagnarlo in un percorso di benessere completo. A questa competenza si unisce una visione più ampia, che comprende la promozione del turismo del benessere e la valorizzazione del territorio, elementi chiave per attrarre investimenti e favorire lo sviluppo locale.

Scegliere questo corso significa investire su se stessi, puntando su una formazione innovativa che unisce teoria, pratica e visione internazionale. Significa accedere a un settore in continua evoluzione, dove qualità del servizio, empatia e competenze tecniche fanno la differenza. E soprattutto, significa trasformare una passione in una professione, costruendo giorno dopo giorno un percorso solido, stimolante e gratificante.

L’obiettivo del corso è formare operatori in grado di coniugare competenze tecniche e sensibilità relazionale, preparati per affrontare le sfide del mercato del lavoro contemporaneo e capaci di offrire esperienze di alto livello in contesti nazionali e internazionali. Si tratta di una formazione orientata alla qualità, all’innovazione e alla sostenibilità, perfettamente in linea con le nuove tendenze della wellness economy.

Se desideri trasformare la tua passione per il benessere e la bellezza in una professione riconosciuta e richiesta, questa è l’occasione giusta per te. Il corso ti accompagnerà passo dopo passo in un percorso di crescita personale e professionale, con il supporto di docenti qualificati e realtà aziendali del settore.

Per info

Per ricevere maggiori informazioni o iscriversi al corso, è possibile contattare ASESI scrivendo a [email protected] o [email protected], chiamando il numero 0833 914232 o il cellulare 345 8651115. Il futuro non aspetta: inizia oggi il tuo cammino nel mondo del benessere e della bellezza.