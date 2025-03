Diventa “Operatore Agricolo” con un corso gratuito, il futuro è nella tua terra

In un mondo che cambia velocemente, l’agricoltura resta un pilastro fondamentale dell’economia e della sostenibilità. Coltivare la terra non è solo un mestiere, ma una vera e propria vocazione, fatta di conoscenza, tecnica e passione. Se hai meno di 25 anni e hai conseguito il diploma di scuola secondaria di primo grado, questa è la tua occasione per costruire un futuro solido in un settore in crescita.

Il corso di Operatore Agricolo, offerto da ASESI – Formazione e Lavoro, è un’opportunità imperdibile per chi vuole acquisire competenze specializzate e trasformare la propria passione per la natura in una professione. Grazie al finanziamento della Regione Puglia e dell’Unione Europea – NextGenerationEU, il percorso formativo è completamente gratuito e, per di più, prevede un’indennità di frequenza fino a 3.200 euro, un incentivo concreto per chi decide di investire nel proprio futuro.

Un percorso di crescita e opportunità

Il settore agricolo di oggi non è più quello di una volta. La tecnologia, le nuove tecniche di coltivazione e la crescente attenzione alla sostenibilità ambientale stanno trasformando profondamente il modo di lavorare la terra. Questo corso non si limita a fornire una preparazione teorica, ma ti guiderà passo dopo passo nell’apprendimento di competenze pratiche essenziali, dall’uso dei macchinari agricoli alla gestione delle colture, dalla sicurezza sul lavoro alle normative ambientali.

Al termine del percorso, oltre alla qualifica triennale di Operatore Agricolo, otterrai certificazioni fondamentali per entrare nel mondo del lavoro con un profilo competitivo. Tra queste, il Patentino per l’uso dei fitofarmaci, la certificazione Pekit Expert per la digitalizzazione delle competenze e l’attestato per la sicurezza sul lavoro. Documenti che non solo arricchiscono il tuo curriculum, ma ti aprono le porte a diverse opportunità professionali.

Come iscriversi

Il corso si svolge a Taviano (LE), presso la sede di ASESI, un ente di formazione con una lunga esperienza nell’accompagnare i giovani verso il mondo del lavoro. Iscriversi è semplice: basta visitare il sito www.asesi.it, contattare l’ente via mail all’indirizzo [email protected], oppure telefonare ai numeri 0833/914232 – 345/8651115 per ricevere tutte le informazioni necessarie.

Se sogni un futuro nella terra, se vuoi costruire una carriera solida in un settore che non smette mai di evolversi, questo è il momento giusto per agire. Il mondo agricolo ha bisogno di giovani preparati e motivati, e con il giusto percorso formativo puoi diventare un protagonista di questa trasformazione.

Perché scegliere un corso di Operatore Agricolo?

Il settore è in continua evoluzione e ha bisogno di professionisti giovani, preparati e motivati. Grazie a una formazione solida e a un supporto economico, questo corso ti permette di costruire una carriera prospera in un settore fondamentale per il futuro del nostro pianeta.

Non perdere l’opportunità di diventare parte di questa trasformazione. Iscriviti oggi stesso e inizia a coltivare il tuo domani!