“La scuola non è un’isola”, a Poggiardo la seconda edizione del percorso di Formazione Scuola Lavoro

La Cisl di Lecce, in collaborazione con Cisl Scuola Lecce e Asesi, e grazie alla partnership strategica con Arpal Puglia e l’Agenzia per il Lavoro GiGROUP S.p.A., annuncia l’evento di presentazione della seconda edizione del percorso di Formazione Scuola Lavoro (FSL) “La scuola non è un’isola”.

​L’evento si terrà venerdì 14 novembre 2025 a Poggiardo, a partire dalle ore 9.30, presso il Palazzo della Cultura, in Piazza Umberto I – n. 10..

​Il percorso Fsl, che si svilupperà negli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027, coinvolgerà circa 90 studentesse e studenti delle classi IV di quattro istituti secondari di secondo grado della provincia di Lecce, con l’obiettivo di promuovere competenze integrate e facilitare la transizione al mondo del lavoro.

​Programma dell’evento

​La giornata si aprirà con i saluti istituzionali del Sindaco di Poggiardo, Antonio Ciriolo, seguiti da quelli di Ada Chirizzi, Segretario Generale CISL Lecce e Gerardo Maestoso, Segretario Generale CISL Scuola Lecce.

​Seguiranno gli interventi dei Dirigenti Scolastici delle scuole coinvolte: ​Giovanni Casarano (IISS “E. Lanoce” di Maglie); Anna Lena Manca (IISS “Don Tonino Bello” – Liceo Artistico “Nino Della Notte” di Tricase/Alessano/Poggiardo) e ​Silvia Madaro Metrangolo (IIS “A. De Pace” di Lecce).

​Tavola Rotonda: “Giovani, Formazione, Lavoro”

​Dopo l’introduzione affidata a Donato Congedo, Segretario Territoriale Cisl Lecce, il dibattito entrerà nel vivo con la tavola rotonda dal titolo: “Giovani, Formazione, Lavoro: promuovere competenze integrate per un futuro sostenibile del mercato del lavoro in trasformazione”.

​Parteciperanno al confronto autorevoli rappresentanti del mondo istituzionale, della formazione e del lavoro: ​Sebastiano Leo, Assessore al Lavoro, Istruzione e Formazione Professionale Regione Puglia; Anna Cammalleri, Consigliera del Presidente della Regione Puglia per le politiche integrate, formazione, occupazione e cittadinanza attiva nel sistema Puglia; ​Gianluca Budano, Direttore Arpal Puglia ed ​Enrico Calcagnile, Area Manager GiGROUP SpA.

​I lavori saranno coordinati da Valentina Pascali, Responsabile Sportello Lavoro Cisl Lecce e Segretario Regionale Felsa Cisl Puglia e Riccardo Rucco, Presidente Asesi.

​L’iniziativa ribadisce l’impegno della Cisl e dei suoi partner nel costruire un ponte solido tra il sistema educativo e le esigenze del mercato del lavoro, valorizzando il potenziale dei giovani del Salento.