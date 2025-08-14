Otto corsi gratuiti per formare tecnici innovativi e richiesti dal mercato

Gli enti di formazione Arnia e Ispa lanciano otto nuovi corsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) post diploma, progettati per rispondere alle esigenze di un mercato del lavoro in continua evoluzione. I percorsi, completamente gratuiti e finanziati dalla Regione Puglia, mirano a formare figure professionali specializzate e immediatamente spendibili nei settori chiave del turismo, del digitale, della salute e del patrimonio culturale. Le iscrizioni sono aperte per i corsi che inizieranno alla fine di settembre. Nei giorni scorsi tante le richieste di informazione presso l’information point organizzato a Poggiardo in occasione della Notte Bianca.
Un’opportunità concreta per il futuro
I corsi sono rivolti a giovani e adulti, diplomati o laureati, residenti in Puglia e non stabilmente occupati. Con una durata di un anno (800 ore totali, di cui la metà in stage aziendale), i percorsi offrono una formazione pratica e all’avanguardia. La partecipazione è limitata a 20 persone per classe, garantendo un’attenzione personalizzata. Inoltre, è prevista un’indennità di frequenza e un rimborso spese per chi viene da fuori sede.
“L’obiettivo non è solo quello di formare neo diplomati, ma soprattutto quello di consentire a persone non ancora stabilmente occupate, anche laureate, di formarsi in nuove discipline e in quei settori in cui la richiesta di lavoro è alta”, sottolineano i direttori degli enti, Stefania Tramacere e Sabino Martiradonna.
I corsi sono supportati da una vasta rete di partner, tra cui università, istituti scolastici, enti di ricerca e aziende del settore. Questo garantisce ai partecipanti la possibilità di svolgere uno stage qualificato e di mettere in pratica le conoscenze acquisite in aula, con concrete possibilità di assunzione.
I percorsi formativi in dettaglio
Settore Turismo
Tecnico per il Turismo Digitale e la Promozione Esperienziale con Intelligenza Artificiale
Dove: sedi Arnia di Lecce (via Adriatica, 4) e Bari (via Barisano da Trani, 10/d).
Obiettivo: formare professionisti in grado di valorizzare il patrimonio pugliese attraverso l’uso di tecnologie digitali e intelligenza artificiale. I partecipanti impareranno a creare esperienze turistiche personalizzate e a gestire la promozione online per attirare un pubblico internazionale.
Settore Digitale
Tecnico Digital Media Creator con applicazione di AI creativa
Dove: sedi Arnia di Lecce (via Adriatica, 4) e Bari (via Barisano da Trani, 10/d).
Obiettivo: creare figure professionali ibride capaci di produrre contenuti multimediali innovativi utilizzando strumenti tradizionali e software basati sull’intelligenza artificiale per il marketing, l’e-learning e l’intrattenimento.
Tecnico per il Design e la Produzione Digitale Sostenibile del Made in Italy
Dove: sede ISPA di Bari (via Amendola 172/c).
Obiettivo: formare i futuri designer digitali e artigiani 4.0, con un focus sulla sostenibilità. Si esploreranno le metodologie di progettazione per valorizzare le produzioni locali e si apprenderanno gli strumenti dell’e-commerce e dei social media.
Settore Salute
Tecnico per la Salute Digitale, la Telemedicina e la Farmacia dei Servizi
Dove: sede ISPA di Maglie (via De Ferraris, 34).
Obiettivo: preparare professionisti per il mondo della sanità digitale. Il corso si concentra sulle nuove frontiere della farmacia, analizzando come la telemedicina possa integrare e potenziare l’assistenza sanitaria e come gestire al meglio i servizi e le relazioni con i clienti.
Settore Patrimonio
Tecnico per la Digitalizzazione dei Beni Culturali e dei Musei
Dove: sedi ISPA di Maglie (via De Ferraris, 34) e Bari (via Amendola 172/c).
Obiettivo: formare esperti nella digitalizzazione e nella promozione del patrimonio culturale. I partecipanti acquisiranno competenze teoriche e pratiche su scansione 3D, creazione di database digitali, marketing digitale e sicurezza informatica dei dati.
Per informazioni e iscrizioni, è possibile contattare [email protected] o il numero 3332678172.