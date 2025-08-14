Otto corsi gratuiti per formare tecnici innovativi e richiesti dal mercato

Gli enti di formazione Arnia e Ispa lanciano otto nuovi corsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) post diploma, progettati per rispondere alle esigenze di un mercato del lavoro in continua evoluzione. I percorsi, completamente gratuiti e finanziati dalla Regione Puglia, mirano a formare figure professionali specializzate e immediatamente spendibili nei settori chiave del turismo, del digitale, della salute e del patrimonio culturale. Le iscrizioni sono aperte per i corsi che inizieranno alla fine di settembre. Nei giorni scorsi tante le richieste di informazione presso l’information point organizzato a Poggiardo in occasione della Notte Bianca.

Un’opportunità concreta per il futuro

I corsi sono rivolti a giovani e adulti, diplomati o laureati, residenti in Puglia e non stabilmente occupati. Con una durata di un anno (800 ore totali, di cui la metà in stage aziendale), i percorsi offrono una formazione pratica e all’avanguardia. La partecipazione è limitata a 20 persone per classe, garantendo un’attenzione personalizzata. Inoltre, è prevista un’indennità di frequenza e un rimborso spese per chi viene da fuori sede.

“L’obiettivo non è solo quello di formare neo diplomati, ma soprattutto quello di consentire a persone non ancora stabilmente occupate, anche laureate, di formarsi in nuove discipline e in quei settori in cui la richiesta di lavoro è alta”, sottolineano i direttori degli enti, Stefania Tramacere e Sabino Martiradonna.

I corsi sono supportati da una vasta rete di partner, tra cui università, istituti scolastici, enti di ricerca e aziende del settore. Questo garantisce ai partecipanti la possibilità di svolgere uno stage qualificato e di mettere in pratica le conoscenze acquisite in aula, con concrete possibilità di assunzione.

I percorsi formativi in dettaglio

Settore Turismo

Tecnico per il Turismo Digitale e la Promozione Esperienziale con Intelligenza Artificiale

Dove: sedi Arnia di Lecce (via Adriatica, 4) e Bari (via Barisano da Trani, 10/d).

Obiettivo: formare professionisti in grado di valorizzare il patrimonio pugliese attraverso l’uso di tecnologie digitali e intelligenza artificiale. I partecipanti impareranno a creare esperienze turistiche personalizzate e a gestire la promozione online per attirare un pubblico internazionale.

Settore Digitale

Tecnico Digital Media Creator con applicazione di AI creativa

Dove: sedi Arnia di Lecce (via Adriatica, 4) e Bari (via Barisano da Trani, 10/d).

Obiettivo: creare figure professionali ibride capaci di produrre contenuti multimediali innovativi utilizzando strumenti tradizionali e software basati sull’intelligenza artificiale per il marketing, l’e-learning e l’intrattenimento.

Tecnico per il Design e la Produzione Digitale Sostenibile del Made in Italy

Dove: sede ISPA di Bari (via Amendola 172/c).

Obiettivo: formare i futuri designer digitali e artigiani 4.0, con un focus sulla sostenibilità. Si esploreranno le metodologie di progettazione per valorizzare le produzioni locali e si apprenderanno gli strumenti dell’e-commerce e dei social media.

Settore Salute

Tecnico per la Salute Digitale, la Telemedicina e la Farmacia dei Servizi

Dove: sede ISPA di Maglie (via De Ferraris, 34).

Obiettivo: preparare professionisti per il mondo della sanità digitale. Il corso si concentra sulle nuove frontiere della farmacia, analizzando come la telemedicina possa integrare e potenziare l’assistenza sanitaria e come gestire al meglio i servizi e le relazioni con i clienti.

Settore Patrimonio

Tecnico per la Digitalizzazione dei Beni Culturali e dei Musei

Dove: sedi ISPA di Maglie (via De Ferraris, 34) e Bari (via Amendola 172/c).

Obiettivo: formare esperti nella digitalizzazione e nella promozione del patrimonio culturale. I partecipanti acquisiranno competenze teoriche e pratiche su scansione 3D, creazione di database digitali, marketing digitale e sicurezza informatica dei dati.

Per informazioni e iscrizioni, è possibile contattare [email protected] o il numero 3332678172.