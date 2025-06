Percorsi formativi a Lecce con Associazione Kronos, un ponte verso il lavoro con i progetti GOL e Garanzia Giovani

Nel panorama attuale del mercato del lavoro, l’importanza di una formazione mirata e di qualità è più che mai cruciale. Per questo motivo, progetti come GOL (Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori) e Garanzia Giovani rappresentano pilastri fondamentali per l’inclusione lavorativa e lo sviluppo delle competenze.

A Lecce, l’Associazione Kronos, con sede in Via Cavour, 23-25-27 (Tel. Ufficio: 0832.247819 – Tel. Mobile: 328.8851550), si distingue nell’organizzazione di corsi formativi che offrono opportunità concrete e indennità di partecipazione, facilitando l’ingresso e il reinserimento nel mondo del lavoro.

Programma GOL: nuove competenze per nuove opportunità

Il Programma GOL, parte integrante del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), è una risorsa preziosa per chi cerca di migliorare la propria occupabilità. Questo programma è pensato per diverse categorie di persone, inclusi disoccupati, inoccupati e lavoratori in transizione o a rischio di esclusione. L’obiettivo è chiaro: fornire gli strumenti necessari per affrontare le sfide del mercato del lavoro contemporaneo.

L’Associazione Kronos organizza corsi GOL della durata di 200 ore, offrendo ai partecipanti un’indennità di 700€. Questa indennità rappresenta un incentivo significativo per dedicarsi alla formazione, coprendo parte delle spese e dei disagi legati alla frequenza. I partecipanti hanno la possibilità di scegliere tra un’ampia gamma di corsi presenti nel catalogo della Regione Puglia, garantendo così una formazione personalizzata e in linea con le esigenze del mercato locale e nazionale.

Garanzia Giovani: il tuo futuro professionale inizia qui

Per i giovani tra i 15 e i 29 anni, il programma Garanzia Giovani si conferma un’iniziativa strategica per un ingresso facilitato nel mondo del lavoro.

“Se sei un giovane residente in Italia (cittadino comunitario o straniero extra UE regolarmente soggiornante), e non sei impegnato in un’attività lavorativa o in un percorso scolastico/formativo – affermano da Associazione Kronos -, Garanzia Giovani è la tua occasione per valorizzare le tue attitudini e il tuo background”.

Anche in questo caso, l’Associazione Kronos propone corsi di 200 ore, con un’indennità di partecipazione di 500€. Un ulteriore vantaggio è il rimborso delle spese di viaggio con mezzi pubblici e l’indennità di frequenza, eliminando così potenziali barriere economiche alla partecipazione. Attraverso percorsi formativi mirati, Garanzia Giovani aiuta a scoprire e sviluppare le competenze più richieste, preparando al meglio per le opportunità lavorative disponibili.

L’impegno dell’Associazione Kronos a Lecce

L’Associazione Kronos si impegna a fornire un supporto costante e di qualità ai propri corsisti, accompagnandoli nel percorso di formazione e nel successivo inserimento lavorativo. Grazie all’ esperienza e alla profonda conoscenza delle dinamiche del mercato del lavoro locale, Associazione Kronos rappresenta un punto di riferimento affidabile per chiunque voglia investire nel proprio futuro professionale.

Insomma: se sei alla ricerca di nuove opportunità e desideri acquisire competenze spendibili nel mercato del lavoro, non esitare a contattare l’Associazione Kronos a Lecce. I programmi GOL e Garanzia Giovani sono un’occasione unica per investire su te stesso e costruire un futuro professionale solido.