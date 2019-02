Le iscrizioni all’anno scolastico 2019/20 premiano l’I.I.S.S. “S. Trinchese” di Martano

A pochi giorni dalla chiusura delle iscrizioni per l’anno scolastico 2019-2020, l’IISS “Trinchese” di Martano si pone come scuola di eccellenza registrando un significativo incremento per tutti gli indirizzi di studio.

Nonostante il calo demografico, che interessa purtroppo tutto il territorio della nostra Provincia, il numero di iscrizioni ha raggiunto, rispetto allo scorso anno scolastico, livelli di incremento significativi. Un incremento che si somma ad un continuo aumento del numero degli iscritti censito negli ultimi anni. Un crescente apprezzamento, quindi, registrato presso le famiglie impegnate a compiere la difficile scelta dell’indirizzo di studi superiori, per i loro figli.

Per la Dirigente Scolastica, il traguardo raggiunto è la risultante di più fattori che, insieme, hanno contribuito a raggiungere l’importante obiettivo. “Oltre al nutrito team di docenti che si è occupato dell’orientamento in entrata, che mi sento di ringraziare per aver gestito con correttezza e serietà intellettuale la promozione dell’Istituto, senza scadere nella retorica e nella demagogia”, sottolinea la prof.ssa Sciolti, “va detto che questo successo dipende dalla serietà e dedizione di tutto il corpo docente in generale, del personale ATA che quotidianamente si impegna per guidare gli studenti nel pieno raggiungimento degli obiettivi. Un ringraziamento va alle famiglie che, apprezzando le iniziative poste in essere nella scuola, hanno intravisto, per i propri figli, un modello didattico valido che avrebbe garantito una formazione di qualità, necessaria per renderli cittadini consapevoli e preparati ad affrontare le sfide che la odierna società impone”.

“Il nostro Istituto, infatti – chiarisce la Dirigente – si preoccupa soprattutto della crescita culturale e umana dei suoi studenti garantendo loro non solo contenuti e conoscenza, ma soprattutto competenze e un metodo di studio efficace ed efficiente.

L’ I.I.S.S. “Salvatore Trinchese” di Martano, rappresenta un riferimento importante per l’istruzione e la cultura del territorio circostante.

Gli indirizzi di studio della scuola

È una grande ed articolata realtà che accoglie diversi indirizzi di studio: Liceo Classico, Scientifico – “Nuovo Ordinamento” e “Scienze Applicate”, ed articolazione internazionale italo-inglese Chambrige; il Linguistico; il Tecnico Economico – Amministrazione Finanza e Marketing, anche con curvatura sportiva e Sistemi informativi Aziendali; il Professionale per i Sevizi Socio Sanitari. Da quest’anno, il Trinchese ha avviato una collaborazione con l’Università di Cambridge, aderendo al progetto IGCSE (International Certificate of SecondaryEducation) e ottenendo, in tal modo, il riconoscimento di Centro Cambridge per la preparazione ed il conseguimento delle certificazioni internazionali.

La specificità del percorso di studio liceale con IGCSE potenzierà la conoscenza della lingua inglese e affronterà i programmi italiani con l’insegnamento in lingua ( secondo i programmi inglesi della IGCSE) di matematica, Geografia e English “second language”, per il primo biennio e matematica e biologia, per il secondo biennio.

L’adesione al percorso “Cambridge” offrirà agli allievi del “Trinchese” una prospettiva internazionale: sin dal primo giorno di scuola fino all’esame di Stato, saranno accompagnati da docenti madrelingua, in percorsi riservati solo a studenti e studentesse che frequentano scuole riconosciute dal prestigioso ateneo britannico, nell’ambito della rete globale Cambridge. Le certificazioni IGCSE possono essere conseguite, infatti, solo in 1400 scuole, rigorosamente selezionate, sparse in tutto il mondo, per un totale di 140 Nazioni interessate.

La nuova proposta formativa deriva da una visione moderna, innovativa, sperimentale del “fare scuola”che ’Istituto “S. Trinchese” possiede da anni. In linea con gli obiettivi della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, l’Istituto ha predisposto il Piano di Sviluppo Europeo con lo scopo di migliorare la qualità dell’apprendimento, contribuendo così alla costruzione di una società della conoscenza competitiva a livello internazionale. Gli studenti di tutti gli indirizzi, usufruiscono di progetti FSE-PON e POR, ERASMUS+ transnazionali effettuando stages linguistici in prestigiose locations estere, venendo a contatto con la dimensione culturale, politica e sociale dei paesi comunitari.

Al fine di esercitare e migliorare le “Competenze chiave per l’apprendimento permanente” individuate dalla UE: Diffondere l’idea dell’importanza della conoscenza delle lingue straniere e approfondire le competenze linguistiche; Migliorare le competenze digitali; Incoraggiare gli studenti ad imparare e acquisire nuovi concetti, contenuti e modalità di apprendimento.

Il nuovo indirizzo internazionale Chambridge è, quindi, il coronamento di una vision già ben tracciata.

Nell’ottica del superamento della didattica tradizionale, si è attenti al rispetto della legalità e sostenibilità ambientale, attivando incontri con testimoni di giustizia dello spessore culturale e morale di Simona Dalla Chiesa; Luigi Leonardi; i procuratori antimafia Cataldo Motta e Antonio De Donno; Federico Cafiero e con Don Luigi Ciotti, fondatore dell’Associazione “Libera”.

I rapporti con l’Università

Inoltre, grazie a costanti raccordi con il mondo universitario, in particolare con il Dipartimento di Matematica e Fisica Unisalento, con le aziende e le associazioni di categoria, si spazia dalla robotica alle biotecnologie, alla Fisica Nucleare, all’autoimprenditorialità. Non si trascurano gli aspetti umanistici e creativi con corsi di giornalismo, scrittura creativa, cineforum, teatro e musica.

Gli studenti si distinguono in competizioni nazionali ed internazionali (certamen, concorsi, olimpiadi di Scienze, Chimica, Italiano, Matematica e Fisica). Per 2 anni consecutivi i “tronchesini” si sono distinti in occasione del premio “Asimov” vincendo la competizione attraverso la produzione di una recensione di un testo di divulgazione scientifica. Soddisfacenti i risultati in uscita: ad esempio, il 98% supera i test per la facoltà universitarie a numero chiuso, nelle università italiane e all’estero. Traguardi sicuramente significativi nella vita di ogni studente. E non è un caso se alla domanda “ il Trinchese ti ha dato l’opportunità di scegliere consapevolmente il tuo percorso successivo?” il 100% degli studenti abbia risposto positivamente.