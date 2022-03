Vuoi lavorare nel mondo della sicurezza? Ecco il corso di formazione che fa per te

Per chi desidera lavorare nel mondo della sicurezza Regione Puglia, Asesi e Csen – Centro sportivo educativo nazionale di Lecce hanno pensato ad un corso di formazione adatto per intraprendere questo tipo di professione che offre degli sbocchi occupazionali interessanti. «Addetto ai servizi di controllo, delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico e in pubblici esercizi» questo il titolo del percorso, rivolto a cittadini italiani e stranieri di età non inferiore ai 18 anni in possesso del Diploma di Scuola media inferiore. Non un semplice “buttafuori”, ma un esperto del campo.

Locali notturni, discoteche, eventi, feste esclusive, ma il lavoro del “buttafuori” non si limita solo a questo. 90 ore in tutto che consentiranno di acquisire un attestato di frequenza *, spendibile su tutto il territorio nazionale. (* requisito indispensabile per l’iscrizione all’elenco di cui all’art. 1 comma 1 D.M. 6 ottobre 2008 e per l’esercizio dell’attività professionale).

Come iscriversi

La domanda di iscrizione al corso, che vanta il patrocinio del Comune di Taviano, dovrà essere inviata via mail (info@asesi.it; segreteria@asesi.it) e/o consegnata alla Segreteria di Asesi – Associazione Servizi Sindacali dal lunedì al venerdì, dalle 10.00 alle 12.00 allegando copia del documento di identità in corso di validità e del codice fiscale; certificato di residenza e stato civile o autocertificazione a norma di legge e titolo di studio.

La professione, molto delicata, richiede una formazione ben precisa. Per partecipare al corso il costo di iscrizione è di 360€

Per informazioni:

www.asesi.it

info@asesi.it – segreteria@asesi.it

tel. 0833/914232 – 345/8651115