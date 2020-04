Errori nelle dichiarazioni del concorso regionale, da rifare la graduatoria per Oss

A causa di errori nelle dichiarazioni da parte dei candidati al concorso regionale per operatori socio-sanitari degli Ospedali Riuniti di Foggia occorrerà ricalcolare i punteggi della graduatoria definitiva. Lo rende noto Francesco Perrone, segretario territoriale Fsi-Usae Lecce.

Molti aspiranti operatori socio sanitari avrebbero infatti dichiarato non correttamente i servizi espletati presso le strutture indicate, i periodi lavorativi e il proprio profilo professionale, determinando un’errata attribuzione dei punteggi attraverso il calcolo automatizzato della piattaforma.

La scoperta è avvenuta a seguito delle segnalazioni dei concorrenti che avevano compilato correttamente la domanda e che hanno riscontrato notevoli discrepanze nei punteggi emersi a seguito del processo automatizzato di valutazione. Una task force ha affiancato la commissione nel riscontro dei titoli di servizio dichiarati dai concorrenti.

Il segretario ha precisato che la valutazione dei titoli avviene in conformità alle disposizioni che regolano a livello nazionale il reclutamento del personale non dirigenziale del servizio sanitario nazionale. Nella fattispecie, sono prese in considerazione le indicazioni contenute nella tabella relativa alla valutazione dei titoli per attribuire i 20 punti disponibili: 3.00 punti per anno sono attribuiti a chi ha prestato lavoro – nel profilo professionale di operatore socio sanitario (categoria Bs) – presso Asl, aziende ospedaliere e pubbliche amministrazioni con contratto a tempo determinato o indeterminato ovvero prestato durante il servizio militare civile.

Mentre al lavoro prestato – nel corrispondente profilo della categoria inferiore – presso Asl, aziende ospedaliere e pubbliche amministrazioni con contratto a tempo determinato e indeterminato ovvero prestato durante il servizio militare civile è attribuito 1.00 punti per anno.

La commissione esaminatrice sta procedendo alla verifica dei servizi precedentmente espletati dai concorrenti e procederà al ricalcolo dei punteggi in vista della pubblicazione della graduatoria definitiva.

