Formazione online per manager: l’offerta formativa di SDA Bocconi

Chi è nel mondo del management, conosce molto bene la frase: “Non si smette mai di imparare”. Aggiornarsi, conoscere nuovi aspetti e nuove strategie per ampliare la mente e far crescere anche la realtà per cui si lavora è fondamentale per ogni manager che si rispetti.

Anche per chi ha poco tempo a disposizione ormai esistono tantissime realtà accademiche che permettono di frequentare i corsi direttamente online, senza la necessità di una presenza fisica in aula. L’esempio più importante nel mondo del management è sicuramente rappresentatodai corsi di formazione online SDA Bocconi.

Basti pensare che i corsi disponibili sono più di trenta e spaziano in molte branche del management, offrendo quindi un ventaglio di opzioni molto vario e specifico in base alle esigenze ed inclinazioni personali. Giusto per citarne qualcuno, molto interessante è il corso per marketing e vendite, oppure quello in general management, o ancora i corsi incentrati sul mondo della sanità, i sistemi informativi e l’agribusiness. Questi come detto sono solo alcuni dei corsi proposti ma già da questo si intuisce che le opportunità per il singolo di ampliare il proprio bagaglio di esperienze è molto vasto.

L’esperienza e la qualità dei corsi di SDA Bocconi

I corsi SDA Bocconi hanno già visto la partecipazione e completamento degli stessi da parte di più di 5.000 partecipanti. Tutti i corsi sono tenuti da docenti altamente qualificati. A testimonianza della qualità dei corsi SDA Bocconi è al quinto posto nella classifica European B-School Ranking di Financial Times. Ad arricchire ulteriormente la formazione online ci sono più di cinquanta testimonial aziendali che credono fermamente in questo progetto. Al termine di ogni corso, verrà rilasciato un attestato di partecipazione o un certificato di conclusione e superamento del corso.

Un’altra nota di merito va alla possibilità di agevolazione destinata alle donne. SDA Bocconi crede fortemente nel ruolo della donna nel mondo del lavoro, ed in questo caso specifico in quello del management. È per questo che le donne beneficiano di un’agevolazione del 20% per aderire ai corsi proposti.

I corsi online sono fruibili in due differenti modalità: Online Live oppure Online On Demand, così da poter andare incontro alle esigenze di tutti coloro desiderassero seguire i vari corsi disponibili.

Corsi Online Live

Decidendo di aderire alla modalità di corsi Online Live, sarà possibile seguire i corsi in diretta utilizzando qualsiasi tipologia di postazione o device, seguendo le pianificazioni a calendario per ogni singolo corso. Grazie alla modalità Online Live, sarà inoltre possibile interagire direttamente con i docenti SDA Bocconi, oltre alla possibilità di ampliare il proprio network di conoscenze ed esperienze confrontandosi con gli altri partecipanti al corso Online Live. Avere la possibilità di confrontarsi con altre persone, provenienti da altri ambiti e settori lavorativi, non può fare altro che arricchire e migliorare dal punto di vista lavorativo e professionale.

Al termine del corso, ad ogni partecipante viene rilasciato un attestato di partecipazione, al completamento di almeno l’80% del corso.

Corso Online On Demand

Frequentare il corso Online On Demand è la soluzione migliore per chi ha bisogno di schedulare e organizzare perfettamente i propri impegni. Una volta completato l’acquisto online del corso scelto, si riceveranno le credenziali di accesso per la piattaforma online. Da questa si potrà gestire in totale autonomia la gestione dei corsi, così da decidere quando e dove visionare le varie fasi del corso.

Una volta completato il corso, ogni iscritto riceverà un attestato di partecipazione ed un certificato attestante le competenze acquisite.