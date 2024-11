Corsi gratuiti per l’occupazione con indennità, un’opportunità da non perdere

L’Associazione Domus Medica offre una preziosa opportunità a chi cerca di migliorare la propria posizione lavorativa. Grazie al programma nazionale GOL – Garanzia Occupabilità Lavoratori, sono disponibili corsi di formazione completamente gratuiti, fino a 65 anni, con un’indennità oraria di € 3,50.

A chi sono rivolti i corsi?

I corsi sono pensati per:

– Disoccupati di lunga durata

– Lavoratori con basso reddito

– Percettori di strumenti di sostegno al reddito

– Donne

– Giovani

– Soggetti fragili

Quali corsi sono disponibili?

Domus Medica propone diverse opportunità formative:

– Percorso 2 – Upskilling (aggiornamento):

Tecniche di Segreteria e Dematerializzazione (140 ore): un corso pensato per chi vuole acquisire competenze aggiornate nel campo della gestione documentale e delle nuove tecnologie.

– Percorso 3 – Reskilling (riqualificazione):

Organizzazione e Gestione di attività di segreteria (200 ore): un percorso completo per svolgere con professionalità il ruolo di segretario/a.

– Strategie di Vendita e gestione del cliente (200 ore): un corso ideale per chi vuole migliorare le proprie capacità comunicative e negoziali nel settore commerciale.

Perché scegliere Domus Medica?

– Esperienza e professionalità: Domus Medica è un ente di formazione accreditato dalla Regione Puglia con una importante esperienza nel settore;

– Corsi personalizzati: i percorsi formativi sono studiati per rispondere alle esigenze specifiche di ogni partecipante;

– Supporto alla ricerca del lavoro: al termine dei corsi, è previsto un servizio di orientamento e accompagnamento al lavoro.

Come partecipare?

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare Domus Medica ai seguenti recapiti:

Telefono: 0832.263018 – 389.6984825

E-mail: [email protected]

Indirizzo: Via Lequile nr. 56, San Cesario di Lecce.