Al via a Lecce il corso Building Futures per docenti, si parte il 7 marzo

Un percorso formativo per docenti di 30 ore specializzato sull’orientamento verticale. Il percorso sarà ospitato a Lecce dall’I.I.S.S. Antonietta De Pace, in viale Marche 13. Il corso avrà inizio il 7 marzo, prevede 7 appuntamenti sino all’8 maggio e si rivolge a insegnanti di scuola secondaria I e II che sono impegnati in attività o in progetti PON di orientamento.

È questo il corso organizzato da StartNet, il network nato nel 2017 per promuovere la transizione scuola-lavoro, in collaborazione con la rete di scuole GET (Green Education Training), con capofila Liceo Marco Polo di Bari

Lo scollamento tra percorsi di apprendimento e aspettative del mondo del lavoro ha portato ad un divario sempre più ampio tra sistema scolastico e mercato del lavoro con notevoli conseguenze per i giovani pugliesi: il mismatch tra competenze possedute e competenze richieste dalle aziende, ma anche l’aumento degli abbandoni scolastici in una regione che aveva visto il tasso di abbandono scendere negli anni prima della crisi (cresciuto in Puglia dal 16% al 18% negli ultimi due anni, dati ISTAT 2018). Un servizio di orientamento è ancor più necessario e inizia con la scuola.

«La scuola è la sede naturale in cui i nostri giovani devono crescere – afferma Sebastiano Leo, Assessore regionale con delega all’Istruzione, alla Formazione, al Lavoro – e formarsi per essere cittadini, lavoratori, professionisti di domani. Un risultato che arriva dopo l’importante lavoro che le nostre scuole fanno avvalendosi anche dei giusti supporti. Un’attenzione verso la scuola e il mondo del lavoro che la Regione Puglia non ha mai fatto mancare. La risposta alla concreta necessità di arginare la dispersione scolastica, ma al tempo stesso di formare ragazze e ragazze con competenze spendibili nel mondo del lavoro l’abbiamo individuata nella rete StartNet. Ho fortemente creduto nel progetto che ora è al secondo step e arriva a Lecce con un corso gratuito destinato ai docenti che decideranno di frequentarlo per acquisire le conoscenze utili a orientare gli studenti che devono affacciarsi al mercato del lavoro. Saranno gli stessi docenti, che hanno un rapporto quotidiano con i loro studenti e studentesse, ad essere punto di riferimento utile per i giovani che devono orientarsi in un momento di scelte che segnano il percorso professionale e lavorativo».

Un rete che favorisce la transizione scuola-lavoro

La rete StartNet è promossa dalla Fondazione Mercator e dal Goethe-Institut, dal MIUR, dall’Assessorato all’Istruzione, alla Formazione e al Lavoro della Regione Puglia e dall’Ufficio Scolastico Regionale Puglia. StartNet è una rete che favorisce la transizione scuola-lavoro in Puglia. StartNet ha creato con i suoi partner Building Futures, un progetto nato per fare della scuola un luogo dove ragazzi e ragazze possono costruire il loro futuro. Il progetto infatti opera a 360 gradi, unendo formazione dei docenti, studi sul mercato del lavoro, indagine sui bisogni degli studenti e attivazione di team regionali specializzati in orientamento. Parte fondamentale è il corso che permetterà ai docenti partecipanti di approfondire la didattica orientativa, sia attraverso metodologie che individuino e valorizzano le competenze e le attitudini degli studenti che tramite un confronto diretto con le dinamiche di sviluppo del territorio e del mondo del lavoro.

Argomenti e durata delle lezioni

Il corso si basa sul “Career Management Skills”, modello di impostazione europea, ed è composto da 21 ore di attività laboratoriale con esperti ed imprenditori e di 9 ore di ricerca azione e studio di caso. Al primo ciclo tenutosi a Bari nel 2018 hanno partecipato con successo 40 docenti, che hanno progettato attività e interventi di orientamento da operare in classe con i loro alunni e le loro famiglie.

Verranno affrontate le seguenti tematiche: orientamento consapevole e mondo del lavoro; didattica orientativa e indagine sui bisogni formativi; costruzione dei curricoli verticali e la valutazione come opportunità orientativa; motivazione e autoimprenditorialità; progetto di vita (bilancio delle competenze, del potenziale, della motivazione); i servizi di placement nel territorio e nel panorama europeo; procedure online, come scrivere un curriculum vitae e presentarsi al datore di lavoro.

Il percorso è organizzato dal Direttore Scolastico Rosa Scarcia della scuola capofila della rete GET, il Liceo Linguistico e Istituto Tecnico-Economico Statale Marco Polo di Bari e coordinato dal Direttore Scolastico. Silvia Madaro Metrangolo della scuola partner a Lecce l’I.I.S.S. Antonietta De Pace.

Informazioni

Il corso è completamente gratuito, l’iscrizione avviene attraverso le piattaforma SOFIA del MIUR entro il 6 marzo. Per ulteriori informazioni contattare la tutor del corso Prof. Francesca Tritto: tritto.formazione@gmail.com; https://www.start-net.org/it/portfolio/building-futures.