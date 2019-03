Corso Cambridge al Pietro Siciliani di Lecce, ottimi risultati per gli studenti

“Audentes Fortuna iuvat” recita una celebre locuzione latina, che tradotta letteralmente significa “la fortuna aiuta gli audaci”. Ed é proprio con grande audacia e determinazione che gli studenti della classe 3^AL del liceo linguistico “Pietro Siciliani” hanno affrontato gli esami Cambridge IGCSE nelle discipline di “Mathematics” e “Spanish as a foreignlanguage” tenutisi nei mesi di ottobre e novembre.

Il liceo “P. Siciliani”, attraverso il corso Cambridge – percorso formativo introdotto nella scuola a partire dall’anno scolastico 2015/2016 e controllato dal dipartimento Cambridge Assessment dell’università di Cambridge – forma i ragazzi e li prepara al fine di conseguire delle certificazioni Cambridge IGCSE riconosciute ed accettate da numerose università non solo a livello nazionale, ma addirittura mondiale.

Le certificazioni vengono ottenute a seguito di esami che si tengono fra il terzo e il quarto anno.

La classe 3^AL è stata la seconda dell’istituto ad eseguire gli esami di “Mathematics” e “Spanish as a foreign language” durante il periodo fra il 24 ottobre e il 6 novembre, preceduta dalle attuali 4^AL e 4^DL di questo indirizzo sperimentale, che quest’ anno sono state invece impegnate nello svolgimento degli esami di “French as a foreign language” .

Le prove sono state superate brillantemente da tutte le classi, con risultati soddisfacenti sia per gli alunni, che si sono impegnati notevolmente ed hanno lavorato sodo, che per gli insegnanti.

Fin dal primo anno, infatti, le discipline oggetto d’esame sono state studiate utilizzando la lingua inglese e seguendo un doppio percorso con docenti specializzati.

Gli alunni hanno avuto modo di conoscere gli argomenti presenti nel Syllabus britannico parallelamente allo studio di quelli previsti nel tradizionale programma italiano.

L’obiettivo di questo indirizzo é quello di sviluppare conoscenze e allo stesso tempo competenze, fornendo agli studenti un’eccellente preparazione e costruendo in loro spiccate capacità creative e di problemsolving.

Gli studenti hanno affrontato gli esami con prontezza, e il loro impegno é stato riconosciuto e premiato dagli ottimi risultati ottenuti, a dimostrazione che i sacrifici compiuti non sono andati sprecati ma hanno invece dato i loro frutti.

La sfida non é però finita qui: ai due esami seguirà nel mese di maggio quello di History per la 3^ AL e German per la 4^ DL.

I ragazzi tengono già le dita incrociate perché anche questi esiti siano altrettanto positivi. E chissà che questa “avventura” non li renda pronti a sostenere i temutissimi esami di stato!

Chiara Calò 3AL

Giulia Rucco 3AL