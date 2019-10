Addetto agli acquisti, c’è tempo fino al 18 ottobre per iscriversi al corso di formazione

«Addetto agli acquisti». È questo il titolo del corso professionalizzante organizzato da Fo.r.um – Formazione Risorse Umane. Al termine del percorso formativo, finanziato dalla Regione Puglia, sarà formata una figura di ‘grande responsabilità’ all’interno di una azienda, soprattutto in quelle di grandi dimensioni. Proprio per la posizione centrale che occupa, quasi strategica, richiede conoscenze trasversali e competenze dettagliate.

Il profilo dell’addetto agli acquisti

L’addetto agli acquisti gestisce i rapporti diretti con fornitori e grossisti per l’esecuzione e la gestione degli ordini, controlla le scadenze di consegna verificando conformità e qualità della merce in entrata e si occupa dell’approvvigionamento ed immagazzinamento della merce. Interagisce con le altre funzioni aziendali, svolgendo mansioni di particolare rilevanza che prevedono una formazione specifica ed esperienza sul campo.

Proprio per far fronte alla richiesta di figure professionali in grado di svolgere in modo organizzato attività molto dettagliate sono importanti i corsi di formazione che, oggi più di ieri, cercano di rispondere ai fabbisogni espressi dal mondo del lavoro, sopperendo alle difficoltà di reperimento del capitale umano.

In questi ultimi anni si è parlato spesso di carenza di figure, di profili in grado di avere quelle skills richieste dal mercato occupazionale. Per vincere la sfida, è necessario intervenire anche sui criteri di selezione e di scelta del nuovo personale da assumere.

Il Corso di formazione professionalizzante, della durata di 900 ore (450 ore di teoria e 450 ore di stage presso aziende leader del settore) è stato progettato per offrire ai destinatari la concreta possibilità di inserirsi nel mercato del lavoro che, come detto, è in continua evoluzione e richiede sempre maggiori competenze.

A chi si rivolge?

Il percorso formativo è rivolto a disoccupati che abbiano assolto al diritto-dovere all’istruzione, di età fino ai 35 anni e residenti o domiciliati nella Regione Puglia.

Indennità di frequenza

Agli allievi che sosterranno l’esame finale di qualifica, verrà riconosciuta un’indennità pari a € 1.000.

Come iscriversi al corso

Scarica la domanda d’iscrizione dal sito www.forumformazione.it e consegnala a mano entro e non oltre le ore 13:00 del 18 ottobre 2019 presso il “Front Office Informazioni e Orientamento”, in Via S. Nahi, 11 – Lecce. Affrettati: i posti sono limitati. Per info 0832228593 – info@forumformazione.it.

C’è ancora qualche giorno di tempo, quindi, per iscriversi alla proposta formativa.