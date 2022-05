Il Volontariato non si improvvisa. Un corso di formazione per diventare Animatori di Comunità Solidali

Si intitola “Sindacato di prossimità e Volontariato: animatori di Comunità Solidali” il corso di formazione organizzato dalla Fnp Cisl di Lecce, il sindacato dei pensionati, insieme ad Anteas ed al Csv, il Centro Servizi Volontariato nel Salento.

L’obiettivo del corso

L’obiettivo del corso, che si svolgerà in tre pomeriggi (dalle 15.30 alle 19.00) dal 10 al 12 maggio a Maglie presso la Galleria capece sita in Piazza Aldo Moro, è quello di fare formazione su un tema di notevole rilievo sociale: come formare nuovi volontari, per avviare nuove esperienze di volontariato sul territorio.

Fnp Cisl e Anteas, l’Associazione Nazionale tutte le età Attive per la Solidarietà, un associazione che si occupa di invecchiamento attivo, partono dall’assunto che l’impegno nel sociale e nel volontariato non può più essere ormai lasciato all’improvvisazione, soprattutto quell’impegno che favorisce i percorsi di partecipazione delle persone anziane aiutandole ad invecchiare in modo positivo e propositivo. “Non basta lo spontaneismo, non basta più la disponibilità gratuita e volontaria ma servono specifiche conoscenze – scrive in una nota l’Fnp Cisl-. Ci vuole preparazione e formazione A maggior ragione in questi ultimi anni che hanno visto il terzo settore interessato da un profondo e radicale processo di riforma ancora in via di completamento. Pertanto, è necessario accompagnare con percorsi formativi specifici e servizi adeguati gli enti del terzo settore e, soprattutto, l’incubazione di nuove esperienze associative”.

È nato da qui, quindi, prima un protocollo di intenti con il Csv di Lecce -Brindisi con l’intento di promuovere il volontariato e l’associazionismo nell’ottica di favorire l’invecchiamento attivo e l’obiettivo specifico di fornire informazione, consulenza e servizi in favore delle Associazioni Anteas presenti sul territorio provinciale. Di conseguenza si è pensato a questo corso di formazione con l’obiettivo di formare nuovi volontari. Il corso è rivolto a quanti sono interessati a svolgere attività di volontariato e promozione sociale nelle proprie comunità attraverso l’esperienza associativa proposta da Anteas.

Il programma del corso

Nella prima giornata saranno illustrati i Valori del volontariato, il suo radicamento nella società e la sua importanza per la edificazione di comunità solidali. La seconda giornata sarà incentrata sulla promozione e la costituzione di un’Associazione di volontariato, la natura giuridica e la gestione.

Nella terza giornata sarà trattato il tema dell’analisi dei bisogni e della progettazione sociale e si presenterà l’esperienza di Anteas.